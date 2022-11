평택시, 도로명주소 건물 번호판 디자인 변경…내년 2천개 교체

"식단 조절·운동으로 비만 막아야…9~10세 전 치료해야 효과" 코로나19 유행으로 소아 비만이 증가하면서 '성조숙증'에 대한 우려가 덩달아 커지고 있다. 성조숙증은 여아에서 8세 이전에 가슴이 커지고 음모가 발달하거나, 남아에서 9세 이전에 고환 크기가 커지는 등의 증상을 말한다. 이런 성조숙증은 청소년기에 조기 임신, 성적 학대, 행동 장애, 불안 등의 사회 심리적 문제를 가져올 위험이 크고, 성호르몬의 증가로 조기에 성장판이 폐쇄돼 저신장을 초래하는 것으로 알려져 있다. 또한 사춘기가 빨리 시작되면 성인이 됐을 때 고혈압, 비만, 당뇨병 등의 대사질환 위험도가 증가한다는 보고도 있다. 최근에는 성조숙증 증상 중 하나인 조기 초경이 커서 암에 걸릴 위험도를 높인다는 분석도 나왔다. 5일 영국의사협회가 발간하는 국제학술지(monthly journal of the Association of Physicians) 최근호를 보면, 지금까지 39개국에서 발표된 283개의 연구과제에 참여한 680만 명의 여성을 종합적으로 분석한 결과 조기 초경이 자궁내막암, 유방암, 난소암 발병 위험을 각각 17%, 19%, 17% 높이는 것으로 추산됐다. 연구팀은 조기 초경이 대사 장애 및 암의 잠재적인 지표가 될 수 있고, 여성에서 전체적인 사망 위험을 높일 수도 있어 질환에 대한 관심이 필요하다고 지적했다. 전문가들은 성조숙증이 코로나19 이후 아이들의 '집콕' 생활이 늘면서 과체중, 비만 증가와 연관성이 큰 것으로 본다. 또 집콕 생활에서 빠질 수 없는 TV, 스마트폰 등 전자기기 사용이 늘면서 자극적인 사진과 영상에 자주 노출되는 것도 성조숙증의 위험을 높이는 요인이 됐다는 분석이다. 실제로 건강보험심사평가원이 집계한 성조숙증 보험 청