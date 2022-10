"BTS 진 왔다" 아르헨 팬 들썩…28일 솔로 신곡 최초 공개 예정

공장 활용하는 '아트 밀' 프로젝트…젊고 재능있는 예술가 키우기에 주력자동차 박물관·어린이 박물관 등도 가동…'소프트 파워' 영향력에 주목 카타르의 문화 예술 행정 분야를 논할 때 반드시 빠지지 않고 등장하는 인물이 있다. 셰이카 알 마야사 빈트 하마드 빈 칼리파 알 타니 공주다. 카타르 박물관청(QM), 도하 영화연구소, 리치 아웃 투 아시아(Reach Out to Asia), 카타르 리더십센터 등에서 폭넓게 활동하는 그는 세계 미술시장이 가장 주목하는 인물 중 하나다. 셰이카 알 마야사는 무엇보다 미술 시장의 큰 흐름을 좌우할 정도의 '큰 손'으로 잘 알려져 있다. 과거 한 외신은 공주가 연간 미술품 구매를 위해 쓰는 돈이 약 10억 달러, 우리 돈으로는 최소 1조 원 이상에 달할 것으로 추정한 바 있다. 이는 세계적으로 유명한 여느 미술관과도 비교가 되지 않는 규모다. 2012년에는 프랑스의 인상주의 화가 폴 세잔(1839~1906)의 작품인 '카드놀이 하는 사람들'이 역대 미술품 판매 최고가를 경신했는데, 카타르 왕가가 새 주인이라는 사실이 화제가 되기도 했다. 셰이카 알 마야사는 저명한 미술 작가들과도 친분을 유지하는 것으로 알려졌다. 실제로 지난 25일(현지시간) 카타르 도하 이슬람예술박물관에서 열린 '아트 포 투모로우'(Art for Tomorrow) 대담에서는 공주가 설치 미술가 올라퍼 엘리아슨과 스스럼없이 대화하는 모습도 보였다. 공주는 당시 대담에서 수년간 작가와 교류했다고 밝히며 올라퍼가 사막 한가운데에 설치한 '섀도즈 트래블링 온 더 시 오브 더 데이'(Shadows travelling on the sea of the day) 작품을 함께 감상하기도 했다. 문화 예술에 큰 관심을 보이는 그가 카타르 박물관청을 이끄는 만큼 박