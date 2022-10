지난 시간엔 ‘나의 프로그램 전시회’ 화면의 ‘작품1’ 버튼에 자기소개 함수를 연결했습니다. 이번엔 ‘작품2’ 버튼을 누르면 내가 만든 두 번째 프로그램이 실행되도록 연결해 봅시다. 오랜만에 터틀을 초대할게요.(주니어 생글생글 18호 참조)코드import tkinter as tk# 창 설정하기window = tk.Tk()window.title(‘◯◯◯의 프로그램 작품’)window.configure(bg=‘white’)window.geometry(‘600x350’)# 글씨 설정하기font = (‘맑은 고딕’, 25, ‘bold’)# 라벨 만들기label = tk.Label(text=‘나의 프로그램 전시회’, font=font, bg=‘yellow’, fg=‘black’)label.place(x=135, y=80) def circles(): import turtle as t t.speed(0) t.color(‘sky blue’) for i in range(5, 300): t.circle(i) t.rt(360/i)# 버튼 3개 만들기btn1 = tk.Button(text=‘작품1’, font=font, bg=‘sky blue’, fg=‘white’)btn2 = tk.Button(text=‘작품2’, font=font, bg=‘hot pink’, fg=‘white’, command=circles)btn3 = tk.Button(text=‘작품3’, font=font, bg=‘orange’, fg=‘white’)btn1.place(x=100, y=200)btn2.place(x=240, y=200)btn3.place(x=380, y=200)# 창 실행하기tk.mainloop()실행 결과원을 반복해 그리는 터틀 작품을 함수 circles로 정의한 뒤 btn2에 연결하는 코드입니다. 코드를 실행하고 작품2 버튼을 누르면 IDLE Shell에서 함수 circles가 실행됩니다. 코드 해설•circles( )turtle 라이브러리를 불러오고(import turtle as t) 속도와 색깔을 조정한 뒤 터틀이 반지름과 회전 각도를 바꾸며 원 그리기를 반복하는 함수입니다.•for r in range(5, 300)변수 r에 5부터 299까지의 숫자가 차례로 들어가며 코드블록이 반복됩니다.•t.circle(r)반지름의 길이가 r인 원을 그립니다. r이 5부터 299까지의 숫자니까 원의 반지름도 점점 커집니다.•t.rt(360/r)360° 한 바퀴를 r로 나눈 뒤 그 각도만큼 오른쪽으로 회전하는 코드입니다. 반복문이 실행될 때마다 회전하는 각도가 달라집니다.•btn2 = tk.Button(…(중략)… command=circles)btn2를 누르면 함수 circles를 실행하라는 뜻입니다. 마지막 ‘작품3’을 누르면 실행되는 프로그램은 다음 주에 해 볼게요.