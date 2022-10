'2022 국제 수소전기에너지 전시회' 11월 30일부터 사흘간 개최

-캘리포니아 항만 친환경 트럭 공급 선정 -2023년 2분기부터 30대 공급 예정 현대자동차가 북미 수소전기 대형트럭 수주에 성공했다고 27일 밝혔다. 미국 캘리포니아 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트 입찰에서 최종 공급사 중 하나로 선정된 것. 현대차는 친환경 프로젝트들에 대한 지원을 목적으로 하는 미국의 비영리단체인 CTE(The Center for Transportation and the Environment)와 함께 수소 공급, 차 공급, 리스 및 파이낸싱, 플릿 운영, 사후 관리를 아우르는 가치 사슬 구축을 목표로 여러 파트너사와의 컨소시엄 구성을 주도했다. 현대차는 이를 바탕으로 2023년 2분기부터 30대의 엑시언트 수소전기트럭을 공급할 수 있는 자격을 획득했다. 현대차는 미국 시장의 요구를 반영해 수소연료탱크 압력을 700bar로 상승시켜 주행거리를 800㎞ 수준으로 늘리고 트레일러 견인을 위한 엑시언트 트랙터 제품을 공급할 계획이다. 이 과정에서 현대글로비스가 플릿 운영을, 맥쿼리그룹이 리스 및 파이낸싱을 각각 담당한다. CTE와 현대차 등은 캘리포니아 대기환경국과 에너지위원회, 기타 여러 지방 자치단체를 통해 총 2,900만 달러(한화 약 330억원)의 지원금을 확보, 최대 50대의 수소전기트럭을 연속 충전할 수 있는 고용량 수소충전소 구축 등에 활용할 예정이다. 현대차는 엑시언트 수소전기트럭의 현지 운행에 앞서 1년간의 의무 실증 사업을 진행한다. 이후 추가 5년 간 별도의 상업 운행을 추진할 계획이다. 이를 위해 현대차는 미국 현지 글로벌 물류 기업 등과 함께 8월 중 실증 사업을 시작하고 실제 운행 조건과 같은 테스트를 통해 확보한 운행 데이터를 기반으로 현지 고객들의 요구에 맞는 제품 개발 및 수주를 추진한다는 방침이다. 현대차는 이 과정에서 캘리포니아 주정부 산하 남부해안대기질관리국을 통해 총 50만 달러의 정부 보조금을 지원받아 신차 개발 및 현지 운영에 소요되는 비용을 절감할 수 있게 됐다. 현대차는 앞으로 1년 간 캘리포니아 남부 지역에서 장거리 화물 운송을 위해 2대의 엑시언트 수소전기 트럭을 활용하고 현지의 수소충전소 구축·운영 전문회사인 FEF(FirstElement Fuel)와의 협력을 통해 수소충전소 3곳을 구축할 예정이다.구기성 기자 kksstudio@autotimes.co.kr▶ '나오면 완판' 폭스바겐 어떤 신차 나오나▶ BMW코리아 "고성능 M 가치는 차별화된 경험에서 나온다"▶ BMW, 신형 7시리즈에 전기차 등장▶ 쌍용차, 차세대 SUV 'KR10' 디자인 공개