여왕 장례식 연주한 英왕실 군악대 방한…롯데월드타워서 공연

영국 왕실 근위대 군악대가 15일 롯데월드타워에서 공연한다.롯데물산은 2015년 이후 7년 만에 다시 공연을 기획했다고 13일 밝혔다.2015년에는 '콜드스트림 가드 밴드'(The Band of the Coldstream Guards)가 롯데월드몰에서 퍼레이드했다.이번에는 스코틀랜드 전통 악기 백파이프 연주로 유명한 '스코츠 가드 밴드'(The Regimental Band of the Scots Guards)가 한국을 찾는다.스코츠 가드 밴드는 지난달 영국 엘리자베스 2세 여왕 장례식에서 연주한 바 있다.공연은 오전 10시 30분 에비뉴엘 정문과 11시 20분 롯데월드몰 5층 롯데시네마 입구에서 20분씩 진행된다.또 낮 12시 10분 석촌호수 동호 수변 무대에서 공연한 뒤 롯데월드타워를 향해 행진할 예정이다./연합뉴스