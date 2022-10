수십억 송이 계절꽃 피어난 장성 황룡강…16일까지 가을축제

'슬로우 라이프 슬로우 라이브 2022' 10일 내한 무대 "방탄소년단이 제게 '메이크 잇 라이트'(Make it Right)의 리믹스를 부탁했을 때 처음에는 믿기지 않아서 저 자신을 꼬집었죠." 미국의 일렉트로팝 싱어송라이터 라우브는 7일 연합뉴스와 한 서면 인터뷰에서 그룹 방탄소년단(BTS)과의 작업을 이렇게 회상했다. 그는 오는 8∼10일 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 열리는 '슬로우 라이프 슬로우 라이브 2022' 10일 공연의 헤드라이너(간판 출연자)로 무대에 오른다. 지난 2019년 서울 재즈 페스티벌 이후 3년 만에 내한하는 라우브는 "드디어 한국 팬들과 만나게 돼 정말 기쁘다"며 "어서 가서 둘러보며 한국을 즐기고 싶다"고 기대감을 드러냈다. 1994년생인 라우브는 2015년 데뷔 미니 음반 '로스트 인 더 라이트'(Lost In The Light)를 발표하며 본격적인 활동을 시작했다. '아임 소 타이어드'(I'm So Tired), '론리'(Lonely), '필링스'(Feelings)로 이름을 알렸다. 2018년에 그가 공개한 '아이 라이크 미 베터'(I Like Me Better)의 경우 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 현재까지 1억4천만 회 이상 스트리밍되는 등 많은 사랑을 받았다. 뉴욕에서 도시의 사랑에 빠진 남성을 묘사한 이 곡은 스토리텔링에 능한 라우브의 매력을 발견할 수 있는 곡이다. 라우브는 3∼4분의 짧은 분량의 노래에서 스토리텔링을 하는 방법을 묻자 "나 자신이 느끼는 감정 그대로에 집중하면서 노래 구간별로 차근차근 스토리를 쌓아가는 게 비결"이라고 답했다. 그는 국내에서는 방탄소년단과 협업한 '메이크 잇 라이트'와 '후'(Who)로 대중적인 인지도를 쌓았다. 라우브는 방탄소년단 외에도 정규 1집 '∼하우 아임 필링∼'(∼how I'm feeling∼)에서 '2002'로