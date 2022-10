싱어송라이터 알렉 벤저민 "한국은 지구상 가장 좋아하는 곳"

내달 세종문화회관서 단독 공연…"내한 공연할 때마다 멋진 경험"미국 싱어송라이터 알렉 벤저민이 내달 공연을 앞두고 한국을 향한 애정을 표현했다.알렉 벤저민은 3일 연합뉴스와 서면 인터뷰에서 "한국은 제가 지구상에서 가장 좋아하는 곳"이라며 "문화와 음식을 포함해 서울의 모든 걸 좋아한다"며 기대감을 나타냈다.그는 2019년 첫 단독 내한 공연을 한 후 올해 5월 서울 재즈페스티벌에서 간판 출연자를 맡아 두 번째 내한 공연을 했다.벤저민은 "팬데믹으로 몇 년 동안 한국을 방문할 수 없어 한국에 다시 돌아올 날을 손꼽아서 기다렸는데, 올해 서울 재즈페스티벌에서 많은 관객을 만날 수 있어서 정말 기뻤다"며 지난 공연을 회상했다.1994년생으로 미국 싱어송라이터인 그는 중성적인 미성으로 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받았다.그가 2018년 발표한 EP 음반 '내레티드 포 유'(Narrated For You)의 수록곡' 렛 미 다운 슬로울리'(Let Me Down Slowly)는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 현재 기준으로 11억 회를 넘게 스트리밍되는 등 큰 인기를 끌었다.그는 다음달 25일 열리는 세 번째 내한 공연에 대해 이전 공연과는 완전히 다른 무대를 선보일 거라고 자신했다.벤저민은 "이번 공연은 완전히 새로운 세트리스트를 선보일 것"이라며 "한국에 올 때마다 멋진 경험을 했기에 이번에도 매우 기대된다"고 소감을 말했다.그는 또한 "어떤 공연이든 백 퍼센트 준비하는 건 불가능하지만 이번 내한 공연은 즐길 수 있을 정도로 충분히 준비된 거 같다"고 했다.벤저민의 세 번째 내한 공연 '러브 인 서울 2022 - 알렉 벤저민'(LOVE IN SEOUL 2022 - Alec Benjamin)은 내달 25일 서울 세종문화회관 대극장에서 열린다./연합뉴스