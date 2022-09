부산 광안리 해변에서 23일 열린 '2022 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN(월드투어 부산 썹 오픈)' 대회 이벤트 참가 학생들이 SUP 체험을 하고 있다. SUP(썹, 패들보드)은 해양스포츠로서 이 대회는 KAPP(대한 패들서프 프로협회)가 주최하고 KAPP와 부산 수영구가 주관하며 23일부터 25일까지 계속된다. 23일에는 SUP 체험&힐링 비치요가, 비치요가, 문라이트 패들 포 더 오션스, SUP 폴로 등 KAPP만의 다양한 라이프 스타일 스포츠를 체험할 수 있는 특별 이벤트가 열리며, 24일과 25일 양일간 공식 대회가 진행된다.대한패들서프프로협회 제공