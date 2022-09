올해 대한민국 전자출판대상에 '할머니, 우리 할머니'

다이버시티 파워·호모 커먼스·일그러진 몸 ▲ 모바일 미래보고서 2023 = 커넥팅랩 지음. 2013년부터 정보기술(IT) 분야 트렌드 예측서 '모바일 미래보고서'를 매년 출간해온 IT 전문 포럼이 2023년의 트렌드를 예상했다. 책에 따르면 코로나19 팬데믹과 함께 시장에 풀린 돈이 회수돼 IT 산업이 큰 변화를 겪고 있다. 빅 테크 기업들은 고용을 축소했고, 실리콘밸리 스타트업의 투자와 펀딩 유치도 어려운 상황이다. IT 기업들은 팬데믹 이후 이른바 '디지털 네이티브'로 거듭난 고객들에게 새로운 디지털 경험을 제공해야 한다. 이런 상황에서 커넥팅랩은 2023년의 키워드로 '리인벤트'(Re:invent·재창조)를 내세웠다. 소비자에게 실질적으로 도움이 되는, 일상과 밀접한 기술과 비즈니스로 수요를 재창조해야만 위기를 돌파하고 시장에서 살아남을 수 있다고 말한다. 커넥팅랩은 7가지 빅 테크 산업(커머스, OTT, 메타버스, 모빌리티, 디지털 헬스케어, 휴먼 인터랙션, 스페이스 테크)을 선정해 각 산업의 기업들이 준비하고 있는 미래를 조망한다. 비즈니스북스. 360쪽. 1만8천원. ▲ 다이버시티 파워 = 매슈 사이드 지음. 문직섭 옮김. 영국 탁구 국가대표 선수 출신으로 스포츠 자선단체 그린하우스 공동 설립자인 저자가 수많은 사례와 연구 자료, 인터뷰 등을 토대로 다양성이 조직과 사회에 필요하다고 강조한 책이다. 저자는 9·11 테러 예측에 실패한 미국 중앙정보국(CIA), 국가대표 축구팀에 조언하는 기술 스타트업 창업자, 1996년 에베레스트산 참사 등의 사례를 언급하며 위기 상황일수록 다양성이 힘을 발휘한다고 설명한다. 또 관점과 통찰, 경험, 사고방식 등이 다른 '인지 다양성'을 확보하는 게 가장