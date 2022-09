조오섭 의원 "국도 ITS 사업 지방청 이관, 불필요한 이원화"

국토교통부가 국도 지능형교통체계(ITS, Intelligent Transport Systems) 사업을 국토지방청으로 이관하는 계획을 발표하면서 사업 이원화에 따른 혼란 우려가 나온다.국토부는 최근 중간발표한 공공기관 혁신안에서 한국도로공사가 20여 년간 추진해왔던 국도 ITS 사업을 국토지방청으로 이관하겠다는 계획을 밝혔다.18일 더불어민주당 조오섭 의원(광주 북구갑)이 국토교통부, 한국도로공사 등에서 받은 국정감사 자료에 따르면 정부는 도로공사가 국도 ITS 사업으로 배정받은 사업 예산중 90% 이상을 차지하는 구축사업비 등을 국토지방청으로 이관할 계획이다.신규 계약·구매·발주 권한은 지방국토청으로 넘어가지만, 전산시스템 개발 유지관리 등은 현행대로 도로공사가 맡아 사업 이원화로 혼란만 야기된다고 조 의원은 지적했다.도로공사가 최근 5년간 국도 ITS 사업으로 배정받은 예산은 총 9천254억원에 달한다.또 국토부가 5개 지방청에 교통안전팀을 새로 구성하고 신규 인력도 추가로 확충하겠다고 밝히면서 불필요한 행정력 낭비라는 지적이 나온다.2022년 말까지 일반국도 전 구간 중 67.5% 구간의 구축이 완료되고 오는 2024년 준공을 앞둔 시점이다.조 의원은 "사전준비가 전혀 안 된 혁신안으로 예산과 행정력 낭비를 초래할 수 있다"고 말했다./연합뉴스