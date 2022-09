BTS 10월 부산 콘서트 어디서든 실시간 시청…TV·온라인 중계

그룹 방탄소년단(BTS)이 내달 부산에서 개최하는 2030 부산 세계박람회 유치 기원 콘서트를 TV와 온라인에서 실시간으로 볼 수 있다.방탄소년단 소속사 빅히트뮤직은 내달 15일 열리는 BTS 부산 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN)이 JTBC에서 생중계된다고 16일 밝혔다.일본 팬들을 위해 현지 TBS CHANNEL 1에서도 방송된다.또 위버스, 제페토, 네이버 나우 등 온라인 플랫폼을 통해서도 실시간 스트리밍된다.이번 콘서트는 부산 연제구 아시아드주경기장에서 개최된다.빅히트뮤직은 "이번 콘서트는 모든 플랫폼에서 무료로 관람이 가능하다"며 "구체적인 시청 방법은 각 플랫폼에서 추후 공지될 예정"이라고 밝혔다./연합뉴스