'한국-세계 문학 교류의 장' 서울국제작가축제 3년 만에 활짝

당신이 어떤 사람인지 인터넷 광고업자들은 알고 있다. 당신이 보는 컴퓨터나 스마트폰 화면에 맞춤형 광고를 띄울 수 있는 이유다. 별일 아니라고 생각할 수 있다. 한국이라면 이미 개인정보가 다 털려 매일 스팸 문자와 전화에 시달리고 있으니 말이다. 그런데 인터넷 광고는 더 체계적이다. 당신에 대해 더 많은 것을 알고 있다. 시장 규모는 세계적으로 수백조 원에 이른다. 구글 페이스북 아마존 등 알만한 기업이 주요 플레이어다. 스팸과는 비교가 되지 않을 만큼 엄청난 판돈이 걸린 시장이란 얘기다.영국 저널리스트 제임스 볼이 2020년 쓴 책 <21세기 권력>(The System: Who Owns the Internet, and How It Owns Us)은 이런 인터넷 광고 산업에 대한 내밀한 이야기를 담았다.그는 가디언 탐사보도팀에서 일하며 퓰리처상을 받기도 한 실력 있는 작가다. 책은 인터넷 광고뿐 아니라 인터넷이 실제로 어떻게 운영되고 작동하는지에 대해 사람들이 잘 모르는 이야기들을 들려준다. 인터넷 세상에서 사람들은 추적당하고 있다인터넷 광고의 핵심은 ‘타사 쿠키’(third-party cookie)에 있다. 쿠키는 웹사이트에 접속할 때 사용자의 컴퓨터에 만들어지는 작은 텍스트 파일이다. 원래는 사이트 접속자를 식별하기 위한 용도였다. 인터넷 프로토콜인 ‘http’에는 정보를 저장하는 기능이 없다. 접속자를 기억하지 못한다는 뜻이다. 그래서 1994년 한 프로그래머가 쿠키를 발명했다. 쿠키 덕분에 웹사이트는 접속자가 첫 방문자인지 재방문자인지 구별할 수 있다. 로그인을 유지하고, 장바구니에 담은 물건이 사라지지 않는 것도 쿠키 덕분이다. 이렇게 웹사이트 주인이 심어놓은 쿠키를 ‘자사 쿠키&rs