금리 인상으로 급변한 투자환경…주식 시장 생존 전략

지옥·다락방의 미친 여자·귀한 서점에 누추하신 분이 ▲ 아웃랜더 = 다이애나 개벌돈 지음. 심연희 옮김. 2014년 넷플릭스 드라마로 제작된 후 시즌 7 방영을 앞둔 '아웃랜더'의 원작으로, 미국 작가 다이애나 개벌돈이 1991년 발표한 첫 장편소설이다. 개벌돈은 아웃랜더 시리즈를 10권으로 기획했으며, 지난해 11월 9번째 책 '벌에게 가서 내가 떠났다고 알려 주오'(Go Tell the Bees That I Am Gone)를 발표했다. 제2차 세계대전 시기를 배경으로 시작하는 소설은 18세기 스코틀랜드로 시간여행을 하는 간호사 클레어의 이야기를 중심으로 전개된다. 1945년, 영국 육군 간호사였던 클레어는 전쟁이 끝난 후 남편 프랭크와 함께 하일랜드로 6년 만의 신혼여행을 떠난다. 그곳에서 홀로 유적지를 구경하다가 알 수 없는 힘으로 200년 전의 스코틀랜드로 시간여행을 하게 된다. 하루아침에 과거에 떨어진 클레어는 현대로 돌아가려고 하지만 상황은 복잡해진다. 프랭크의 6대 선조이자 잉글랜드군 대위 조너선 랜들은 클레어의 정체를 밝히려 하고, 스코틀랜드의 매켄지 씨족은 클레어를 잉글랜드 첩자로 의심한다. 클레어는 목숨을 지키고자 어쩔 수 없이 스코틀랜드 전사 제이미와의 결혼을 택한다. 두 시대와 두 남자 사이에서 갈등하는 클레어에게 중대한 결단의 순간이 다가온다. 오렌지디. 1권 636쪽, 2권 600쪽. 각 권 1만8천500원. ▲ 지옥 = 가스파르 코에닉 지음. 박효은 옮김. 늘 새로운 물음을 던지며 현실의 부조리를 섬세하고 집요하게 포착해온 프랑스 작가이자 철학자, 정치가인 가스파르 코에닉의 세계관이 담긴 짧은 소설이다. 대학 교수인 한 남자는 병을 앓다가 죽은 뒤 무빙워크로 공항에 도착한다.