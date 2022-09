세계적 아트페어 '프리즈서울' 첫 행사 대흥행…마지막날도 북적

작품 거래도 활발…외국 화랑들 "수준 높은 아트페어…내년도 참가"대부분 입장객엔 '그림의 떡'…피카소·실레 등 고전 명작 앞 인파 몰려한국에 상륙한 세계적 아트페어(미술견본시)인 '프리즈'(Frieze)가 첫해 행사부터 흥행에 성공했다.내로라하는 세계적 화랑들이 대거 참가한 '프리즈 서울'에는 전시 기간인 나흘 내내 인파가 몰렸고 고가의 작품들도 활발하게 거래됐다.마지막 날인 5일 서울 강남구 삼성동 코엑스 3층 전시장 입구에는 개장 시간인 11시가 채 되기도 전에 수백 명이 줄지어 입장을 기다렸다.태풍의 간접영향으로 굵은 빗방울이 쏟아졌지만, 거장들의 작품을 직접 보려는 관객들의 발걸음을 막지는 못했다.VIP 티켓 소지자를 대상으로 지난 2일 개막한 프리즈 서울의 대흥행은 주말을 거쳐 폐막일까지 열기가 이어졌다.4일에는 입장객이 한꺼번에 몰린 인파로 오후 3시쯤 현장 발매를 중단하기도 했다.가고시안, 애쿼밸라, 하우저앤워스, R+V, 글래드스톤 등 유명 갤러리 부스에서는 첫날에는 볼 수 없었던 작품 보호용 차단띠가 일반관람이 시작한 3일부터 등장했다.특히 이번 출품작 가운데 600억 원 이상의 최고가인 피카소의 '술이 달린 붉은 베레모를 쓴 여자'(1937년) 앞에는 가장 많은 인파가 몰렸다.첫날에는 작품 옆에서 '인증샷'을 찍을 수 있었지만, 주말부터는 차단띠 너머로 높이 스마트폰을 들어 올려 촬영하는 진풍경이 벌어졌다.피카소를 비롯한 고전 명작들로 '마스터즈 섹션'에 참여한 애쿼밸라 측은 토요일부터 엄청난 인파가 몰려 대표가 깜짝 놀라 직접 차단띠를 가져와 설치했다는 후문이다.마스터즈 섹션에 참여한 R+V 갤러리에서도 피카소의 후기 작품인 자화상 앞에 관람객이 몰려들었다.R+V 갤러리의 컨설팅을 맡은 K-아티스츠 변지애 대표는 "피카소 외에도 마르크 샤갈, 데미안 허스트의 대형 나비 작품 등 한국에서 인기가 많은 작가와 작품들로 부스를 구성했다"며 "주말에는 부스 안이 꽉 차서 움직일 수 없을 정도였다"고 말했다.이번 전시에 참가한 외국 화랑들 대다수가 판매 현황을 공개하지 않은 가운데 하우저앤워스는 첫날 판매 정보를 비교적 상세하게 밝혔다.부스 전면에 걸어 둔 조지 콘도의 280만 달러(약 38억 원) 상당의 유화를 한국의 사립미술관이 구매한 것을 비롯해 첫날에만 15점이 팔렸다.조지 콘도의 작품 판매 사실이 알려지자 주말부터 하우저앤워스 부스에도 인파가 몰렸고, 결국 차단띠가 설치됐다.글래드스톤 부스에서는 화려한 색감의 돌로 유명한 우고 론디노네의 작품에도 접근이 제한됐고, 국내서도 인기가 높은 카우스의 작품들을 선보인 스카스테트의 좌대에는 '만지지 말아주세요, Please do not touch'라는 문구가 적힌 A4용지들이 부탁됐다.에곤 실레의 작품들로 부스를 꾸린 리처드 내기 갤러리도 관람객의 필수 코스가 됐다.월요일 오전임에도 100명 가까운 관람객이 실레의 작품을 보려고 줄을 섰다.판매된 작품들을 교체해 일부 전시 내용이 첫날과 달라진 곳도 적지 않았다.이탈리아 저명 갤러리 마졸레니에 걸렸던 루치오 폰타나의 약 40억 상당의 작품도 빠졌다.이 갤러리 관계자는 "프리즈 서울이 처음 열렸지만, 모든 것이 긍정적"이라며 "내년에 또 참가하지 않을 이유가 없다"고 말했다.다만, 프리즈가 아시아에서 처음 개최하는 행사라는 점에 의미를 두고 신설한 '포커스 아시아'에 참여한 아시아 지역 신생 갤러리들의 전시장에는 발길이 뜸했다.또한, D홀에서 열린 마스터즈 섹션의 고전 명작을 중심으로 쏠림 현상이 심해 C홀은 상대적으로 한산한 분위기였다.특히 프리즈와 처음 공동개최한 국내 최대 아트페어 '키아프(KIAF) 서울'은 주인공이 된 프리즈에 밀려나면서 '위성 페어'가 됐다는 평가가 나온다.키아프는 코엑스 1층에서 동시 개막했지만, 많은 관람객이 프리즈 서울이 열린 3층을 먼저 찾았고 3층만 보고 가는 경우도 있다고 했다.해외 아트페어와 키아프를 여러 번 관람했다는 김모(43)씨는 "아트바젤 홍콩 만큼은 아니지만, 서울에서 이런 세계적 미술행사가 열린 것은 놀라운 발전"이라고 말했다.마스터즈 섹션에 부스를 차린 학고재 갤러리 우찬규 대표는 "한국 작가들의 작품도 외국 유명 갤러리들이 전시한 작품에 비해 뒤처지지 않는다는 평가를 외국 갤러리 관계자에게서 들었다"며 "키아프도 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.그러나 프리즈가 한국에서 열리긴 했지만, 일반 관객에게는 딴 세상 이야기라는 지적도 많다.200억 원짜리 게르하르 리히터의 작품이나 600억원이 넘는 피카소 작품들은 그저 스마트폰 화면에만 담을 수 있는 '그림의 떡'이라는 것이다.홍경한 미술평론가는 "외국 페어 하나 들어왔다고 한국문화의 수준이 급상승할 것이라는 주장은 다소 과하다"며 "흡사 외국인이 비엔날레 감독을 맡으면 한국 비엔날레가 비약적으로 도약할 것이라는 막연한 기대와 같다"고 지적했다.이어 "무혈입성한 프리즈의 성공을 한국 미술의 성공이나 K아트의 위상을 세계에 알린 계기가 됐다는 착각은 금물"이라며 "그냥 프리즈 서울이 한국에서 대박 난 것"이라고 덧붙였다./연합뉴스