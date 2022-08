아드리안 게니, 아시아 첫 개인전…"목탄 드로잉서 자유 찾아"

디즈니 음악 편곡한 '디즈니북' 발매…"편곡만 4년 걸린 앨범" 중국 출신의 세계적 피아니스트 랑랑(40)이 디즈니 애니메이션의 음악들을 편곡해 피아노곡으로 재탄생 시켰다. 독일 베를린에 머무는 랑랑은 30일 한국 언론과의 화상 인터뷰에서 내달 16일 발매되는 '디즈니 북'(The Disney Book)에 대해 "오랫동안 꿈꿔온 앨범"이라고 소개했다. 그는 "(디즈니 음악은) 모두가 알고 있는 곡이기도 하고, 이미 모두에게 친숙하다 보니 피아노곡으로 만드는 게 쉽지 않았다"며 "이 앨범이 피아노로 연주한 배경음악으로만 여겨지지 않길 희망한다"고 말했다. '디즈니 북'은 디즈니 100주년을 기념하는 앨범으로 '피노키오', '백설공주' 등 디즈니 초창기 작품부터 '겨울왕국', '소울', '엔칸토' 등 최신작까지의 곡들이 수록됐다. 랑랑은 "편곡에만 4년이 걸렸는데 장대한 작업이었고, 쉽지 않았다"며 "쇼팽, 드뷔시, 라흐마니노프 등의 곡처럼 유명 클래식과 어깨를 나란히 하는 곡들이 되길 원했고, 그들(유명 작곡가들)이 어떻게 해석했을지에 주안점을 두고 작업했다"고 말했다. 랑랑은 인터뷰 도중 직접 피아노 연주를 해 보이며 원곡들에 어떤 느낌으로 해석했는지 보여줬다. 그는 "'정글북'은 모던 재즈로, '라이온킹'과 '덤보'는 드뷔시, ('겨울왕국'의) '렛잇고'는 라흐마니노프 등의 스타일로 편곡해봤다"며 "또 '엔칸토'는 라틴재즈, '소울'은 뉴올리언스재즈로 선보인다"고 설명했다. 수록곡 가운데 '피노키오'의 주제가 'When You Wish Upon A Star'는 랑랑의 아내인 한국계 독일인 피아니스트 지나 앨리스가 영어와 한국어로 불러 특별함을 더했다. 이 곡은 랑랑과 지나가 아들에게 헌정하는 곡이다. 디즈니 명곡들을 피