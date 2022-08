[한경잡앤조이=이진호 기자] 국내 교육 및 평가 전문 그룹 YBM은 국내 금융 IT를 선도하는 우리에프아이에스㈜의 후원과 비영리 교육 소셜벤처 사단법인 점프와 함께 ‘2022 Woori 코딩 페스티벌’을 개최한다고 27일 발표했다. 올해 처음 진행하는 Woori 코딩 페스티벌은 전국 대학생 및 취업준비생, 그리고 일반인을 대상으로 SW 역량 평가의 장을 마련하고, 프로그래밍 능력 우수 인재를 발굴하여 IT 미래인재를 양성하기 위해 기획됐다. 참가 신청은 YBM IT 웹사이트에서 8월 21일까지 접수하며, 예선은 8월 26일 14시, 본선은 9월 18일 14시 진행한다. 예선은 YBM의 코딩 자격시험인 COS Pro(Coding Specialist Professional) 1급에서 C, Java, Python 중 한 가지 언어를 선택해 총 90분간 진행된다. 본선 역시 COS Pro를 활용한 맞춤형 문제로 구성되며, C, Java, Python 중 한 가지 언어를 선택해 총 180분간 시험을 치르게 된다. 페스티벌 참가 비용은 무료이며, 각 대학교 혹은 사단법인 점프에서 추천한 학생이거나COS Pro 1급을 소지하고 있는 신청자들은 예선 없이 본선에 참가 가능하다. 시험 장소는 예선과 본선 모두 전국 7곳에 위치한 YBM CBT 직영센터에서 진행한다. 수상자에게는 △대상(1명) 500만원, △최우수(2명) 각300만원, △우수(3명) 각100만원, △장려(9명) 각50만원의 상금과, 2022년 하반기 우리에프아이에스 채용 전형에서 우대 자격을 제공한다. 이 외에도, 예선 신청자를 대상으로 기프티콘 증정 이벤트를 진행하며 본선 참가자 전원에게 기념품을 증정할 예정이다. 보다 자세한 사항은 YBM IT 홈페이지에서 확인할 수 있다. 대회 운영 관계자는 “SW역량의 중요성이 날로 강조되는 상황에서, 학생들이 마음껏 코딩 실력을 발휘할 수 있는 기회를 마련하기 위해 이번 페스티벌을 개최하게 됐다”며 “수상자에게는 경품과 더불어 우리에프아이에스 하반기 채용 시 우대 자격 등 다양한 혜택을 제공하는 만큼, 많은 학생들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.jinho2323@hankyung.com