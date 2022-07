"기회는 단 한 번뿐"…방탄소년단이 머물렀던 '그 곳' 열린다

여러분! 지난주 음료 주문하는 모습을 상상하며 영어 표현을 공부했던 것 기억하나요? 한 주 더 이어서 이번에는 식당에서 음식을 주문하는 걸 영어로 연습해보려고 해요. 얼굴에 미소를 머금고 자연스럽게 음식을 주문해 볼까요? 레스토랑에 들어가 인사를 나누고 ‘세 사람을 위한 테이블(a table for three)’을 요청했습니다. 미국 식당에는 보통 식탁 주변에 의자가 놓인 일반적인 table, 소파 형태의 좌석과 식탁이 칸막이로 나뉜 booth, 야외 테라스 좌석 patio가 있어요. 국내에선 패밀리 레스토랑이나 피자가게에서 ‘ㄷ’자 모양으로 된 booth를 볼 수 있죠. 직원이 tables’re not available(테이블을 이용할 수 없다)이라고 하네요. 형용사 available은 ‘이용할 수 있는’ ‘사용 가능한’입니다. 뒷부분 at the moment는 ‘지금(now)’을 가리켜요. 직원이 tables’re not available 앞에 I’m afraid (that)를 붙였네요. 원래 afraid는 ‘두렵다’는 뜻이죠? 그런데 I’m afraid를 먼저 쓰고, 뒤에 정말 하고 싶은 말을 붙이면 ‘~인 것이 유감이다’‘죄송하지만 ~하다’란 뜻이 됩니다. ‘지금 당장 앉을 수 있는 좌석이 없어서 죄송합니다’라고말하는 것이네요. 직원이 다른 좌석은 어떠냐고 묻습니다. 대답에서 sounds good은 ‘괜찮게 들린다’ ‘좋을 것 같다’예요. Patio sounds good.(야외 테라스석 괜찮을 것 같네요.) 직원이 메뉴를 정했는지, 주문할 준비가 됐는지 묻습니다. 메뉴판을 좀 더 보고 싶으면 뭐라고 할까요? Can you give me a minute이라고 말해 보세요. 흔히 쓰이는 a minute, a second는 정말 1분,1초가 아니라 ‘잠깐만’이란 뜻이죠. Can I have a talk with you for a second?(우리 잠깐 얘기 좀 할 수 있을까?) 다만 위 대화에서 ‘another(또 하나의)’ minute이라고 한 걸 보면, 아마 좀 전에 시간을 달라고 했던 것 같아요. 시간이 좀 더 필요한가 봅니다. Would you like anything to drink는 ‘마실 것 좀 드릴까요’라고 묻는 대표적 표현입니다. 줄여서 Would you like any drink(s)라고 해도 돼요. 이제 마지막 표현입니다. Water would be fine과 Water will be fine은 어떤 차이가 있을까요? 조동사 will은 어떤 일이 확실하게 일어날 것이라고 믿을 때, 말하는 사람이 확신이나 의지를 드러낼 때 씁니다. Water will be fine은 ‘물이면 된다(그러니 물을 달라)’고 분명하게 말하는 느낌이에요. 반면 would는 불확실한 상황, 그래서 좀 더 약한 표현이란 느낌이 들죠. Water would be fine은 ‘(만약 네가 줄 수 있다면) 물이면 괜찮을 것 같다’는 겁니다. 그래서 더 공손한 표현이죠.by 문혜정 기자