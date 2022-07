CJ제일제당이 ‘식물성 식품(Plant-based)’ 사업을 본격화해 K-푸드의 영역을 확대하고, 그룹 미래 성장엔진인 WellnessžSustainability 추진을 가속화할 방침이다.CJ제일제당은 18일 서울 중구 CJ인재원에서 열린 ‘Plant-based R&D Talk’에서 식물성 식품 사업을 미래 성장동력으로 삼고 2025년까지 매출 2,000억 원 규모로 사업을 성장시키겠다고 밝혔다. 특히 해외 시장에서 전체 매출의 70% 이상을 일으키겠다는 목표다. CJ제일제당은 지난 해 12월 전문 브랜드 ‘플랜테이블(PlanTable)’을 론칭하고 비건 만두와 김치를 시작으로 식물성 식품 사업을 시작했다.r 플랜테이블 신제품 4종 출시하고 자체 TVP 및 생산라인 구축, 플랜테이블 만두 20여개국 수출식물성 식품 라인업 확대를 위해 CJ제일제당은 이달 플랜테이블 떡갈비/함박스테이크/주먹밥 2종을 출시했다. 신제품 4종은 고기 없이도 풍부한 식감과 촉촉한 육즙이 특징이며, 이탈리아 V라벨 비건 인증을 받아 재료는 물론 만들어지는 과정까지 철저하게 관리했다.특히 고기를 대체하는 식물성 소재인 ‘TVP(Textured Vegetable Protein)’를 독자적인 기술력으로 개발해 고기 함량이 높은 떡갈비 등에 적용했다. 이 소재는 대두∙완두 등을 자체 공법으로 배합해 만든 식물성 단백질로, CJ만의 차별화된 R&D와 제조 기술을 통해 단백질 조직들이 촘촘히 엉겨 붙도록 만듦으로써 실제 고기에 버금가는 탄력 있는 육질과 육즙을 구현했다. 특히 조리 과정에서 열을 가한 후에도 고기의 맛과 식감이 유지되며, 다양한 제형으로 제품화할 수 있어 국∙탕∙찌개 등 한식은 물론 양식에도 적합하다. CJ제일제당은 축적된 기술력을 바탕으로 향후 다양한 카테고리의 제품을 선보일 계획이다.또한 최적화된 Plant-based 제품을 생산하기 위해 인천 2공장에 연 1천 톤 규모의 자체 생산라인을 구축했다. 향후 국내는 물론 글로벌 사업 확대에 맞춰 추가 증설도 검토할 계획이다.Plant-based 제품의 해외 시장 반응도 뜨겁다. 출시 후 6개월 만에 미국, 일본, 호주 등 20개국 이상으로 수출국을 늘렸으며 미국, 싱가포르 등 국가에서는 소비자 반응이 좋아 취급 품목을 확대했다.r 식물성 가정간편식 소비자 선택의 폭 확대… 사내 벤처ž국내외 스타트업 투자로 경쟁력 제고Plant-based 식품은 고기(肉), 생선, 우유 등 동물에서 유래한 모든 식품을 식물성으로 대체한 것을 지칭한다. 글로벌 시장 규모는 26.4조원으로 추정되며, 매년 평균 두 자리 수 이상 빠른 성장세를 보이고 있다. 특히 전 세계 인구의 38%가 윤리ž종교적 신념의 이유로 채식을 하고 있으며, 동물복지를 넘어 건강ž영양ž친환경이 중요한 가치로 여겨지면서 Plant-based 식품은 하나의 트렌드로 자리잡고 있다.CJ제일제당은 식물성 식품 기술을 가진 기업이 미래 산업에서 ‘게임 체인저(Game Changer)’ 역할을 할 것이라 판단하고 2016년부터 사업을 준비해왔다. 특히 채식 인구를 위한 제품이 턱없이 부족하고 구제역 등 가축 전염병으로 육류 포함 식품 수출이 제한되는 점은 한국 식문화의 글로벌 전파에 큰 걸림돌로 반드시 풀어야 할 과제였다.CJ제일제당은 궁극적으로 육류가 함유된 가정간편식 대부분의 제품을 소비자들이 식물성 식품으로 선택할 수 있도록 관련 기술을 확보하고 제품 확대에 나설 계획이다.산업 전반을 아우르는 경쟁력을 갖추기 위해 내부 혁신(사내벤처)와 외부혁신(Open Innovation) 관점의 다양한 시도도 이어가고 있다. 식품 사내벤처 프로그램 이노백(Inno 100)을 통해 칼로리는 낮지만 포만감을 주는 곡물 샐러드 제품의 사업화가 확정됐으며, 지난 5월에는 우유 단백질과 유사한 필수 아미노산 8종을 함유한 고단백·고칼슘 대체유제품 〈얼티브 플랜티유〉를 출시했다.이와 함께 대외적으로는 국내외 식물성 식품 관련 브랜드와 인프라를 보유한 스타트업을 발굴해 투자 및 사업 협력을 적극적으로 추진하고 있다. 최근에는 인도네시아 대표 식물성 식품 스타트업 그린레벨(Green Rebel)에 투자, 할랄 기반 동남아 국가에서 K-푸드 확산을 위한 협업을 논의 중이다. 또한 지난 해 투자한 美 대체 유제품 기업 미요코스 크리머리(Miyoko’s Creamery)와는 대체 버터/치즈가 함유된 제품 테스트를 진행하는 등 적극적인 협업 기회를 만들고 있다.r 영양설계 강화한 클린라벨 제품으로 업그레이드, 발효단백ž배양육 등 대체단백 연구개발 지속CJ제일제당은 앞으로도 제품 라인업을 확대하고 연구개발을 지속해 Plant-based 사업 경쟁력을 확보해 나갈 방침이다. 또한 국내 시장 대형화를 위해 급식업체와 협업을 강화하고, 프랜차이즈 브랜드와도 파트너십을 늘리는 등 식물성 식품을 경험할 수 있는 B2B 채널을 확대한다.맛품질은 물론 소비자들에게 특별한 가치를 전하기 위해 r영양을 고려하고(고단백/저지방) r첨가물은 줄이고(클린라벨) r지속 가능한 대체 단백 연구도 집중할 계획이다. 고단백, 포화지방ž나트륨 저감, 고기 대비 부족한 미세 영양성분 강화 등 보다 세부적인 영양 설계를 통해 제품을 지속 업그레이드하고 첨가물을 대체할 수 있는 천연 조미소재 연구개발도 지속한다. CJ제일제당은 2020년 대체육의 맛과 풍미를 보완하기 위해 CJ제일제당의 바이오 기술력을 집약한 차세대 조미소재 '테이스트엔리치(TasteNrich®)'와 '플레이버엔리치(FlavorNrich®)'를 출시했다. CJ제일제당뿐 아니라 세계적인 대체육 기업들이 사용하고 있다.이 밖에도 지속 가능한 미래 식량 확보를 위해 버섯 등 균사체를 이용한 발효단백 및 배양육 연구개발도 지속할 예정이다.CJ제일제당 관계자는 “CJ제일제당의 노하우와 경험이 축적된 Plant-based 식품으로 국내 시장을 개척하고 미국, 유럽 등 해외 선진시장 직접 진출을 확대해 한국 식문화의 세계화를 완성해갈 것”이라고 말했다.무첨가, Non-GMO, Non-알러지, 천연 재료, 최소한의 가공 등의 특성을 지닌 식품이나 소재를 일컫는 용어. 최근 글로벌 식품시장에서 소비자가 매우 중요하게 생각하는 가치로 부상하고 있음본 이메일 및 첨부파일은 지정된 수신인만을 위한 것이며, 비밀정보 등을 포함하고 있을 수 있습니다. 본 정보를 무단으로 열람, 사용, 공개, 배포하는 것은 엄격히 금지됩니다. 귀하가 만일 의도된 수신인이 아닌 경우, 발신인에게 통지하고 원본 메일과 모든 사본을 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다.This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of this information is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies immediately.