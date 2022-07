여러분, 여름 방학과 휴가철이 다가왔어요! 코로나19 유행이 끝난 건 아니지만, 올여름 놀러 갈 계획을 세우는 사람이 작년보다 많아진 것 같아요. 이번 주와 다음 주에는 해외에 여행 가서 쓸 만한 영어 표현을 살펴보려고 해요. 당장 해외여행을 가지 않더라도 나중에 갈 때를 대비해서 미리 신나게 연습해 봅시다.다른 나라에 여행 가면 음료나 간식을 사 먹는 것이 쏠쏠한 재미죠. 오늘의 주인공은 자신이 마실 애플 사이다와 엄마(또는 아빠)가 마실 커피를 같이 주문하네요. 일단 직원과 가볍게 인사를 합니다. 직원이 Hi 또는 Hello라고 먼저 인사를 건네요. How are you 또는 How’re you doing은 ‘오늘 어떠세요’ ‘안녕하세요. 잘 지내고 계신가요’ 정도의 뜻이에요. 답변은 good으로 시작해서 How’re you나 How’re you doing을 똑같이 되풀이해 말하면 됩니다. 무언가를 주문할 때 가장 많이 쓰는 표현은 Can I get입니다. 뒤에 원하는 것을 붙이면 돼요. May I get도 좋아요. 더 공손하게 말하려면 Can I please get이라고 하거나 please를 문장 맨 끝에 붙이세요. I would(=I’d) like to get an apple cider, please라고 말해도 괜찮아요. 직원이 커피의 크기, 따뜻한 음료인지 차가운 음료인지를 묻네요. ‘얼음이 든’이란 뜻의 단어는 iced인데, coffee 앞이나 뒤에 넣으면 돼요. 아까 이미 주문한 음료를 가리켜 Can I get it iced?(그거 얼음이 든 음료로 할 수 있을까요?)라고 해도 됩니다. 다음으로 직원이 여기에서 먹을 건지, 가져갈 건지를 묻습니다. 우리나라에선 ‘테이크 아웃(take out)’이라고 하는데, 올바른 영어 표현은 to go예요. 영국에서 는 take away를 써요. 요즘은 카페 같은 곳에서 주문하면 이름을 물어보는 경우가 종종 있어요. The name for your order는 음료가 준비되면 이름을 불러 알려줄 테니, 주문자의 이름을 말해 달라는 거예요. 오늘 음료를 시킨 주인공은 Jimin이군요. 방탄소년단(BTS) 멤버 지민과 이름이 같네요. 부사 else는 ‘또 다른’입니다. 이미 언급한 것 말고 또 다른 대상을 가리켜요. 주의할 점은 원하는 말의 뒤에 온다는 거죠. somebody else(누군가 다른 사람), somewhere else(어딘가 다른 곳)처럼 말이죠. 직원이 더 필요한 게 없냐고 묻는 표현은 다양합니다. Would you like anything else? Do you need anything else? 그냥 간단하게 anything else?라고 할 때도 있어요. 더 이상 주문할 것이 없다면 That’s it(그게 필요한 것 전부예요)이라고 답하세요. 변형해서 That will be it 혹은 That’s gonna(going to) be it도 비슷합니다. 계산할 시간이에요. 직원이 가격을 말해 줍니다. The total은 주문한 음료의 가격을 다 더한 ‘총합’이에요. The total comes to 10 dollars라고 할 수도 있어요. 마지막으로 직원이 Have a good day(좋은 하루 보내세요)라고 인사합니다. 그때가 오후라면 ‘남은(rest) 하루를 잘 보내라’는 뜻에서 day 대신에 rest of the day나 rest of your day를 쓸 수도 있어요. 여러분이 해외에서 멋지게 주문에 성공한 뒤 시원한 음료를 마시는 장면을 상상해 봅니다.by 문혜정 기자