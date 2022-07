아시아 거리 퍼레이드 '파워풀 대구 페스티벌' 3년만에 개최

토탈미술관 특별전 'Beyond The Scene'…국내 작가 22명 참여 최근 서울 종로구 평창동에 방탄소년단(BTS) 팬클럽 아미(ARMY)의 발길이 이어지고 있다. 토탈미술관에서 지난 1일 개막한 '제3회 BTS 국제학술대회' 특별전 '비욘드 더 신(Beyond The Scene)'을 관람하기 위해서다. 전시회는 BTS의 노래와 활동에서 찾은 7가지 열쇳말(정체성, 다양성, 기억, 연대, 일상, 환경, 미래)과 관련한 현대미술 작품들을 선보인다. 미술관으로 들어가는 계단부터 BTS와 연결된다. 계단의 QR코드를 찍으면 정규 1집 '다크&와일드' 수록곡 '핸드폰 좀 꺼줄래'가 나온다. '셀카'만 찍지 말고 찬찬히 감상하자는 제안이다. 사실 전시장 곳곳에 정보를 제공하는 QR코드가 있어 스마트폰은 켜두는 게 낫다. 전시장은 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'에 실린 '00:00'(제로 어 클록)으로 시작한다. 관람객을 가장 먼저 맞는 부지현 작가의 '루미니어스'는 유리창에 붙인 필름과 어우러져 보랏빛을 발한다. 오징어잡이 배의 집어등을 샹들리에처럼 연결한 이 작품은 '빛에 빛을 더해 새로운 공간으로 관객을 초대한다'는 의미로 전시됐다. 제로 어 클록의 "초침과 분침이 겹칠 때/ 세상은 아주 잠깐 숨을 참아"라는 가사처럼 빛이 겹쳐지는 공간에서 시간은 잠시 멈추는 듯하다. 이 작품 아래로는 투명창이 있어 아래층에 전시된 김기라 작가의 '멈춤-비비디바비디부-내일은 검정'이란 작품을 볼 수 있다. 과거 지상파 방송사가 화면조정시간에 내보낸 TV 화면을 카펫으로 직조한 작품으로 '제로 어 클록'과 자연스럽게 연결된다. 보라색 커튼을 두른 1층 전시관에는 미디어 아티스트 듀오 크립톤(황수경·염인화)의 작품 '워블(wobble)'이 설치됐다. 3D 퍼