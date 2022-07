한국팬 우려 통했나…내한 앞둔 마룬5, 홈페이지 전범기 삭제

그룹 위너가 야외 공연을 통해 팬들을 만난다고 소속사 YG엔터테인먼트가 6일 밝혔다. 위너는 10일 오후 8시 서울 여의도 한강공원 물빛 무대에서 야외 공연 '홀리데이 인 더 시티'(HOLIDAY IN THE CITY)를 연다. 위너는 이번 공연에서 새 앨범 타이틀곡 '아이 러브 유'(I LOVE YOU)를 비롯해 다양한 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 위너의 네 번째 미니음반 '홀리데이'(Holiday) 구매자 중 사전 추첨을 통해 선정된 200명을 포함해 한강공원을 찾는 시민 모두 무료로 공연을 관람할 수 있다. 네이버 NOW 채널에서 온라인으로도 생중계된다. YG엔터테인먼트는 "이번 공연에는 언제나 함께해 준 팬들 사랑에 보답하고, 동시에 더 많은 대중과 가까이 호흡하고자 하는 위너의 의지가 반영됐다"고 설명했다. 한편 전날 공개된 '홀리데이'(HOLIDAY)는 18개국에서 아이튠즈 1위를 차지한 바 있다. /연합뉴스