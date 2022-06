코딩·데이터 분석서 신간 올해 5년 만에 최다…판매량 11.7%↑

컴퓨터 언어로 애플리케이션(앱)이나 프로그램을 만드는 코딩 및 데이터 분석 관련 책이 올해 5년 만에 가장 많이 출간된 것으로 나타났다.15일 온라인 서점 예스24 집계 결과에 따르면 상반기(1∼5월)를 기준으로 '코딩' 및 '데이터 분석' 키워드가 포함된 IT·모바일 분야 신간은 올해 103종이었다.나머지 해는 2018년 84종, 2019년 74종, 2020년 89종, 2021년 87종 등이었다.전년 동기 대비 판매 성장률을 보면 올해 상반기는 작년보다 11.7% 늘었다.최근 5년간 성장률 추이는 2018년 45.5%, 2019년 9.2%, 2020년 5.1%, 2021년 67.8% 등이었다.예스24는 "코로나19 팬데믹 이후 IT 산업이 활황을 맞고 일상의 디지털 전환이 가속하면서 취업이나 이직을 위한 코딩 테스트 참고서부터 코딩 및 데이터 분석 입문을 돕는 자습서까지 관련 도서를 찾는 이들이 꾸준히 늘고 있다"고 말했다.구매자 비율은 남성(58.14%)이 여성(41.86%)보다 조금 높았다.연령별로는 40대(32.57%)가 가장 높았고, 그다음으로는 30대(25.70%)와 20대(23.75%)였다.상반기에는 주요 IT 기업들의 2분기 채용을 앞두고 코딩 테스트 및 개발자 면접 관련서가 많이 팔렸다.올해 4월 출간 이후 8주 연속 IT·모바일 분야 베스트셀러 20위권을 유지하는 '면접을 위한 CS 전공지식 노트'는 6월 셋째 주 기준 4위에 올라 있다.'Do it! 알고리즘 코딩 테스트 자바 편'과 '이것이 취업을 위한 코딩 테스트다 with 파이썬'도 꾸준히 판매되고 있다.직장인들 사이에서는 '일잘러의 비밀, 엑셀 대신 파이썬으로 업무 자동화하기'와 'Do it! 점프 투 파이썬', '데이터 분석가의 숫자유감' 등이 인기를 끌었다.이외에 '다빈치 코딩', '코드위즈 생활 코딩에 발명 더하기 발명 아이디어편', '파이썬 증권 데이터 분석' 등 생활 코딩 관련서도 주목을 받았다./연합뉴스