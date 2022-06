[박찬 기자] 스포츠 브랜드 배럴에서 전개하는 애슬레저 라인 ‘배럴핏’이 뮤즈 이미주와 함께한 22 여름 스팟 컬렉션 화보를 공개했다.





‘Focus on Me, Heal This Moment.’ 콘셉트로 진행된 화보는 자유로운 여름날의 여유를 담아냈다. 화보 속 이미주는 깅엄 체크 크롭탑과 레깅스, 돌핀 팬츠 등을 소화하며 휴가지와 일상 그리고 도심에서도 돋보일 수 있는 데일리 애슬레저룩을 선보였다.





이번 화보는 여름철 더욱 매력적인 깅엄 체크 크롭탑에 레깅스와 큐롯 팬츠를 매치하여 경쾌하고 산뜻한 무드의 스타일링을 연출했고, 돌핀 팬츠에 브라탑을 매치해 일상과 가벼운 운동 상황에서 모두 편안하게 활용 가능한 착장을 제안했다.

22 써머 스팟 컬렉션 제품은 전국 배럴핏 매장과 공식 온라인 스토어에서 출시기념 10% 할인 프로모션과 함께 찾아볼 수 있다.





