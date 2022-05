이담 "한국 팬 '떼창'은 최고 경험…K팝 인정받을 가치 충분"

'12:45' 히트한 영국 싱어송라이터…'서재페' 무대 위해 첫 내한신곡 '유 아 더 리즌' 한국팬에 선사…"음악 본연에 집중하는 게 중요"하루가 멀다 하고 신곡이 쏟아지는 음악 시장에서 4년 전에 발표한 곡으로 108주 동안 국내 음원 차트를 지키는 곡이 있다.영국 출신의 싱어송라이터 이담이 부른 '12:45'가 그 주인공이다.'화요일 12시 45분이야'라는 가사로 시작하는 이 곡은 '감성 발라드'로 입소문을 타며 가수 임영웅, 스트레이 키즈의 현진 등이 커버(따라 부르기) 영상을 올려 화제가 됐다.이담은 30일 서울 종로구의 한 카페에서 연합뉴스와 만나 "평소 음악을 만들 때 감정적인 부분을 건드리려 하는 데 그런 노력이 공감을 형성한 게 아닌가 싶다"며 한국 팬들의 관심에 고마움을 표했다.14살 때부터 유튜브에서 커버 곡을 올리며 주목받은 이담은 감성적인 가사와 호소력 짙은 음색으로 인정받아왔다.캐나다 출신 싱어송라이터 션 멘데스가 '인정'한 보컬로도 잘 알려져 있다.최근 '서울재즈페스티벌(서재페) 2022' 공연을 위해 한국을 찾은 그는 "한국 팬들의 '떼창'(함께 노래 부르는 것)을 경험한 것은 내 커리어에 있어 정말 최고의 경험이었다"며 힘줘 말했다."잠을 제대로 못 잔 데다 컨디션이 좋지 않아 힘들었는데 공연장을 가득 채운 팬들을 보고 '떼창'을 들으니 무대에서 내려오기 싫더라고요.정말 최고의 순간이었어요." (웃음)몸 상태가 좋지 않았다는 말과는 달리, 그는 지난 27일 오후 열린 서재페에서 '컨트롤'(Control), '아이 위시 잇 워즈 미'(I wish it was me) 등의 곡을 선보이며 70분 무대를 풍성하게 채웠다.이담은 첫 한국 방문에서 팬들에게 특별한 선물도 준비했다.현재 마무리 작업 중인 미니음반(EP)의 수록곡 '유 아 더 리즌'(You're The Reason)을 이날 처음 선보였다.그 스스로 '굉장히 소중한 곡'이라고 평가한 노래다.이담은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "소중한 사람에게 '오직 당신 앞에서만 솔직해질 수 있고, 내 모든 걸 공유하고 말할 수 있다'는 고마운 마음을 담은 노래"라고 곡을 소개한 바 있다.그는 한국 팬들 앞에서 곡을 공개한 것과 관련해 "뭔가 신나는 비트의 노래를 공개하고 싶었던 시점이기도 했고, 미니음반을 발표하기에 앞서 처음으로 공개하기 좋은 곡이라고 생각했다"며 웃었다.이담은 K팝이 전 세계적으로 주목받는 것을 두고 '가치가 충분하다'고 했다.그는 "K팝이 최근 전 세계적인 인지도를 얻고 있는데 그런 평가를 받을 자격이 충분하다(well-deserved)고 본다"며 방탄소년단(BTS), 스트레이 키즈 등 K팝 대표 그룹들을 언급했다.최근 몬스타엑스 기현의 솔로 음반 작업에도 참여한 이담은 "모든 작업 과정이 정말 재밌었다"며 "(K팝 가수인 기현과) 협업한 곡이 세상에 나올 수 있어 정말 감사하다"고 했다.이담은 음악에 대한 솔직한 생각도 내비쳤다.그는 "음악은 누군가에게 탈출구가 되기도 하고, (어떤 문제를) 해결하는 방법이 되기도 한다.그와 동시에 편안함을 제공해 누군가에게 휴식을 제공할 수 있다"고 말했다.그는 모바일 비디오 플랫폼인 틱톡에서 음악이 소비되는 방식과 관련해 "틱톡의 영향력이 커지다 보니 그 안에서만 명성을 얻거나 음악에 쏟는 시간을 놓치는 아티스트도 있는 것 같다"며 조심스럽게 말했다."모든 걸 떠나서 자신만의 음악 스타일을 지켜가면서 노래를 만드는 게 제일 중요하다고 생각해요.다른 무엇보다 음악에 집중하면서 활동하는 게 우선이라고 봅니다.이담은 짧은 내한 일정이 아쉽다며 다시 한국 팬들 앞에 서고 싶다는 뜻을 내비쳤다.그는 "평생 기억에 남을 만한 추억을 안고 간다"며 "다음 달 미국으로 넘어가서 EP 작업을 할 예정인데, 올해 안에 꼭 한국을 찾아 무대에서 공연하고 싶다"고 했다./연합뉴스