제주시을 국회의원 보궐선거 후보, 제2공항 해법 시각차

부상일 "조속 추진" vs 김한규 "주민투표" vs 김우남 "해야 하는 인프라"행정체계, 김한규 "시장 직선제" vs 부상일·김우남 "도지사-시장 러닝메이트"제주시을 국회의원 보궐선거 TV 토론회에서 부상일·김한규·김우남 후보가 지역 현안 등을 두고 날 선 공방을 벌였다.제주시선관거관리위원회 주최로 24일 오후 JIBS제주방송에서 열린 제주시을 국회의원 보궐선거 후보자 토론회에서 제2공항 추진 여부와 행정체계 개편, 균형 발전방안 등에 대한 정책 방안이 쟁점으로 떠올랐다.제2공항과 관련해 먼저 발언을 한 김한규 더불어민주당 후보는 "제2공항은 도민들의 자기 의사 결정권이 매우 중요하다.정확한 정보를 제공하고 도민들이 의사 결정에 참여해야 갈등을 해결할 수 있다"고 말했다.김한규 후보는 "갈등 해소를 위해 주민투표를 통해 제2공항 추진 여부를 묻고 결정하자"고 제안했다.부상일 국민의힘 후보는 이에 대해 "제2공항을 조속 추진해야 한다는 입장은 항상 견고하게 가지고 가고 있다.제2공항 문제는 제주 미래 산업 개편과 연계돼 있기 때문"이라고 반대 입장을 밝혔다.부상일 후보는 다만 "제주도민의 찬반 문제가 제2공항의 진행 여부 자체를 결정해야 할 만큼 중요한 상황으로 떠오른다면 상황이 바뀐 것"이라면서 "그렇다면 과거에 했던 것처럼 여론조사 방식, 그런 방식으로 해선 안 된다.그런 상황이 온다면 법률상의 주민투표를 해야 한다"고 말했다.김우남 무소속 후보는 "제2공항 관련 전략환경영향평가가 만약 통과돼 부지가 확정되면 제2공항 건설에 적극적으로 찬성하고자 한다"며 "부지가 확정되면 어쩔 수 없이 해야 하는 인프라"라고 맞받았다.김우남 후보는 "제주공항의 현재 이용률은 98%, 결항률은 연간 1천700회, 지연 출발은 2만4천회로 공항 안전성에 문제가 되는데 합의 타령만 할 것이냐"며 "주민투표도 하나의 방법이지만 절대적이지 않다"고 강조했다.김한규 후보는 부 후보에게 "배우자 명의의 성산 주변의 농지를 갖고 있어서 이해충돌 우려가 있다고 생각했는데, 여전히 그걸 보유한 채 계속 공항 추진 주장할 것이냐"고 물었다.부 후보는 "이해충돌은 결정 과정에 관여할 때 말하는 것으로 용어가 잘못됐다"면서도 "만약에 그런 이해 충돌이 온다면 신탁을 하거나 매각을 하는 절차를 밟겠다"고 밝혔다.단일 광역자치단체로 돼 있는 현 제주특별자치도의 행정체계 개편과 관련해서 한 후보는 기초자치단체를 두는 시장 직선제를, 두 후보는 도지사-시장 러닝메이트 제도를 주장했다.김한규 후보는 "제주시와 서귀포시 시장을 직선제로 선출하는 기초지방자치단체가 중요하다고 생각한다"며 "도지사에게 너무 많은 권한이 몰리고 있는데 시장까지 관선이 되면 내부 통제 장치가 부족하다는 우려가 있다"고 말했다.부상일 후보는 "제주특별법 7단계 제도 개선에서 기초단체 부활은 어렵다고 봐서 행정시장을 뽑는 것은 불채택됐다.당장 할 수 있는 것은 러닝메이트 의무화"라고 말했다.김우남 후보는 "제왕적 도지사의 폐해가 드러나 특별법에 만든 게 러닝메이트 제도다.임의 규정이지만 지키는 게 맞는다고 생각한다"며 "러닝메이트를 하면 직선제 효과를 얻는 것"이라고 말했다.균형발전과 관련 부상일 후보는 "제주는 동·서 지역으로 균등하게 발전하지 못하고 있다"며 "관광청을 동부에 유치하는 것이 필요하다.관광산업 정책· 산업을 융복합하는 클러스터를 염두에 두고 관광청 유치에 나서는 것이 맞다"고 말했다.김우남 후보는 "제2공항 문제만 하더라도 만약에 정상적 절차를 통해 이뤄진다면 동·서의 균형 발전을 위해서 굉장히 중요한 인프라가 아닌가 생각이 든다"며 "특히 대통령도 제주공항공사의 설립을 이야기하고 있기 때문에 지역 경제 활성화뿐만 아니라 제주도 재정에도 기여할 수 있다고 본다"고 말했다.김한규 후보는 제주시 원도심 활성화 관련 "소상공인과 자영업자들이 기존 생활 여건을 유지하면서 새로운 활력을 얻을 수 있도록 창업을 할 수 있게 해야 한다"며 "인위적으로 건물을 짓는 방법으로 원도심을 활성화하는 방안은 적절하지 않다"고 주장했다./연합뉴스