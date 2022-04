제주에 영국 록밴드 퀸의 보컬 '프레디 머큐리' 동상 건립

스위스 몽트뢰에 이어 두 번째영화 '보헤미안 랩소디' 흥행으로 국내에서 유명세가 더해진 영국의 전설적인 록밴드 퀸의 보컬 프레디 머큐리의 동상이 제주 바닷가에 세워졌다.'프레디 머큐리 공인 동상 유치위원회'와 네이버 위 윌 록 유'(We will rock you), 다음카카오 '퀸 포에버'(Queen Forever) 팬클럽 관계자들은 21일 오후 2시 제주시 애월읍 곽지리 해안가 언덕에서 프레디 머큐리 기념 동상 제막식을 열었다.프레디 머큐리의 공인 동상이 세워지는 건 스위스 몽트뢰에 이어 두 번째다.이번 행사는 네이버 위 윌 록 유'(We will rock you), 다음카카오 '퀸 포에버'(Queen Forever) 팬클럽 회원들과 동상 유치위원장인 백순엽 씨 등이 8년여간 공들여 준비한 끝에 이뤄졌다.위원회 측은 "2019년 1월 퀸 내한 공연 당시 기타리스트 브라이언 메이, 매니저 필심스 등과 만났고, 퀸 측은 사전 제작된 동상 모형을 보고 만족해하며 공인 기념 동상으로 승인했다"고 설명했다.이번 동상은 제주 해안의 특성을 고려해 해풍과 염분에 강한 구조로 만들어졌다.프레디 머큐리의 키인 177cm 크기로 제작된 동상은 한 손을 든 채 주먹을 불끈 쥔 모습을 표현했다.퀸의 기타리스트 브라이언 메이는 "오늘부터 프레디는 아름다운 제주와 함께 합니다.신도 그와 함께 있는 여러분 모두를 축복할 것입니다"라고 영상 메시지를 보냈다./연합뉴스