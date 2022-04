'강진 미션투어 축제' 시작…극장통길서 내달 8일까지

전남 강진군은 11일부터 5월 8일까지 28일간 '강진 GOOD 페스티벌'을 개최한다.'GOOD 페스티벌'이란 Go 강진, On 축제, Off 스트레스, Do 미션투어의 약자로 일상 속 스트레스를 풀어주는 강진 미션투어 축제라는 뜻이다.지난해에 이어 올해 2회째다.이번 행사는 주민과 관광객을 위한 소통의 장을 마련하고 감성을 치유하기 위한 힐링형 페스티벌로 기획됐다.강진읍 5대 테마거리 미션투어, 강진군 특화상품 온라인 쇼핑, 강진 사진 올리기 등 3가지 행사가 진행된다.강진 사진 올리기 행사는 축제 기간에 강진 5대 특화거리에 담긴 사진을 강진품애마켓 홈페이지 이벤트 게시판에 올린 후 '좋아요'를 많이 받으면 강진사랑상품권을 받을 수 있다.축제 기간 매주 수요일에는 라이브 쇼핑에서 저렴한 가격으로 강진 특산품을 구매할 수 있으며, 29일부터는 5대 특화거리에서 진행되는 친환경 미션을 즐길 수 있다.5대 테마거리 장소는 도깨비시장길, 극장통길, 중앙통길, 미나리방죽길, 보부상길이며 일회용품 줄이기 미션, 포토미션 등 다양한 미션이 준비됐다.거리별 미션 주제는 권역별 곳곳에 설치된 정보무늬(QR코드)로 확인할 수 있다.임준형 일자리창출과장은 "이번 GOOD 페스티벌이 코로나19로 침체한 지역경제를 활성화하고 상권 구역을 홍보할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다./연합뉴스