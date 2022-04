부산국제화랑아트페어 개막…164개 갤러리 참가

8일부터 일반인 관람, 아트페어 최초 디지털 보증서 발행미술품 거래시장인 2022 부산국제화랑아트페어(2022 BAMA)가 7일 오후 부산 벡스코에서 개막했다.일반인 관람은 8일부터 시작한다.10일까지 열리는 올해 제11회 행사에는 국내외에서 164개 화랑이 5천여 점의 작품을 선보인다.해외 갤러리로는 에스더 쉬퍼와 쾨닉 등이, 국내 갤러리로는 가나아트, 국제갤러리 등 국내 정상급 화랑들이 참여한다.P21, 맨션 나인, 스튜디오 끼 등 MZ세대를 겨냥한 새로운 감각의 갤러리들과 부산지역 화랑인 갤러리이배, 소울아트페이스, 맥화랑, 아트소향, 오션갤러리 등도 자신만의 작품으로 컬렉터들과 만난다.세종문화예술연구소의 지원으로 도슨트(해설사) 투어 프로그램을 마련해 관람객들이 알기 쉽게 관람할 수 있도록 했다.올해 행사 주제로 '플러스, 마이너스, 디바이드'(Add value to Art, Reduce Carbon, Share the Public Interest)를 내세웠다.예술 가치는 더하고, 탄소는 줄이고, 공익의 이익은 나눈다는 의미다.주최 측은 올해 행사부터 아트페어 최초로 작품 디지털 보증서를 발행한다./연합뉴스