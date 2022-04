2022 미스 슈퍼탤런트 오브 더 월드 시즌14, UAE 두바이 페스티벌 시티서 개최

[패션팀] 2022 미스 슈퍼탤런트 오브 더 월드 시즌14(Miss Supertalent of the World 2022 Season 14)가 2022년 3월 26일 UAE 두바이 페스티벌 시티에서 개최됐다. 38개국에서 참가한 38명의 탑모델들이 세계적인 슈퍼스타가 되기 위하여 이 권위 있는 국제 모델 및 크리에이터 대회에 참가했다.





38명의 모델들은 3월23일 알마담(Al Madam) 두바이 디저트에서 동종업계 세계 최초로 사막 패션 위크를 개최하였으며 주메이라, 버즈 알 아랍, 부르즈 할리파, 뮤지엄 오브 더 퓨처 등 패션 크루즈를 거쳐 3월 26일 두바이 페스티벌시티 세계 결선 이어 아부다비, 두바이 엑스포 등에 참가하였다.





시즌 14 두바이 세계결선에서 루마니아의 알렉산드라 스토어가 우승을 차지하였으며, 2위는 영국의 키아나 스티븐스, 3위는 덴마크의 아나스타시아 딤첸코가 탑7은 프랑스의 마틸드 파니 레멜리우스, 리투아니아의 아나스타시야 알렉세제브스카야, 아르메니아의 빅토리아 발로이안, 스페인의 크나릭 게보르기안가 각각 차지했다.





Miss Supertalent of the World 그랜드 파이널은 두바이에 본사를 두고 전 세계 500명 이상의 블록체인 개발자와 보안 서비스를 제공하는 티엔씨 아이티 솔루션 그룹이 주최하여 2022 월드 라이브 스트리머 컨퍼런스와 공동 개최하였다.





Miss Supertalent of the World는 전 세계적으로 잘 알려진 국제 슈퍼모델대회이자 뷰티 피전트로 그 동안 서울, 파리, 니스, 밀라노, 로마, 이태리 페라리 뮤지엄, 파리의 에펠탑 등 세계적인 패션 캐피탈과 럭셔리 메카에서 개최하여 왔으며, Diana Arno(2011), Maria Sten(2011), Meriam George(2013), Malina Joshi(2013), Dipna Patel(2014), Milett Figueroa(2016), Natali Varchenko(2017), Chloee Veitch(2018), Lada Akimova(2019) 등을 포함한 글로벌 스타를 발굴하여 왔으며, 두바이 세계대회는 TNC IT GROUP의 메타버스 플랫폼을 통하여 동종 산업 세계 최초로 슈퍼모델 메타버스를 론칭했다.





bnt뉴스 기사제보 fashion@bntnews.co.kr