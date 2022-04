그룹 방탄소년단 /사진=EPA

그룹 방탄소년단(BTS)의 '그래미 어워드' 수상이 불발됐다.방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)은 3일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 개최된 제64회 그래미 어워드에 참석했다.지난해 디지털 싱글 '버터(Butter)'를 히트시킨 방탄소년단은 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 후보로 올라 콜드플레이, 도자 캣&SZA, 토니 베넷&레이디 가가, 저스틴 비버&베니 블랑코와 경합을 벌였다.방탄소년단이 해당 부문에 노미네이트된 것은 지난해에 이어 두 번째였다. 지난해 수상에 실패한 이들은 재도전에 나섰으나 이날 수상의 영광은 도자 캣&SZA에게 돌아갔다.방탄소년단은 메가 히트곡 '버터'로 미국 '빌보드 100' 10주 1위라는 대기록을 쓰는 등 활약했지만, 경쟁 후보들의 곡 또한 '하이어 파워(Higher Power)', '키스 미 모어(Kiss Me More)', '아이 겟 어 킥 아웃 오브 유(I Get A Kick Out Of You)', '론니(Lonely)'로 막강했다.한편, 1959년부터 열린 그래미 어워즈는 차트 성적이나 팬 투표 등 대중성에 기인하지 않고, 오직 가수·프로듀서·녹음 엔지니어·평론가 등이 속한 단체인 미국 레코드 예술과학아카데미(NARAS) 회원 투표로 후보와 수상자를 결정한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com