[우크라 침공] 구세군, 전쟁 피해자를 위한 온라인 평화콘서트

케이트 소울·자말라 등 우크라 가수 화상 연결한국구세군은 26일 레드엔젤과 함께 우크라이나 전쟁 피해자를 위한 온라인 평화 콘서트 '위 올 아 원-스톱 워(We all are ONE - Stop War)'를 진행한다고 22일 밝혔다.콘서트에는 '라붐(LABOUM)', 우아, 'BI(비아이)', 원호 등 평화메시지에 뜻을 함께한 국내 가수 외에도 우크라이나 가수 케이트 소울과 자말라가 우크라이나와 터키 현지에서 각각 화상을 통해 공연에 참여한다.앞서 케이트 소울은 지난 10일 영상 편지를 통해 "3월 26일까지 살아 있을 수 있다면 공연에 꼭 함께하고 싶다"며 "우크라이나 평화를 향한 간절한 소망을 세계에 전하고 싶다"고 관심을 호소한 바 있다.온라인 콘서트는 한국시간으로 26일 정오와 오후 6시 경기 파주시 레드엔젤 공연 전용 플랫폼 '쿠션 라이브'에서 있을 예정이다.공연 수익금 전액은 한국구세군을 통해 국제구세군에 전달돼 우크라이나 전쟁 난민 긴급 구호 등에 사용된다.국제구세군은 우크라이나 인근 각국의 구세군 시설을 전쟁피해자를 위한 숙소로 활용하고 식사와 기저귀 등 생필품을 등을 제공하고 있다.국제구세군의 우크라이나 긴급 구호를 지지하는 온라인 모금은 구세군 자선냄비 홈페이지(www.jasunnambi.or.kr)나 구세군 자선냄비 해피빈 페이지(https://happylog.naver.com/hlog/jasunnambi)를 통해 언제든 참여할 수 있다.#13653000으로 건당 3천원을 기부할 수 있는 문자 기부 또한 가능하다./연합뉴스