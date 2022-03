[김치윤 기자] SBS 파워FM '웬디의 영스트리트' 방송 전 포토콜이 11일 오후 서울 양천구 목동SBS에서 진행됐다.

그룹 레드벨벳 웬디가 인사를 하고 있다.





한편, 레드벨벳은 21일 발매되는 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’(더 리브 페스티벌 2022 – 필 마이 리듬)로 컴백을 앞두고 있다.





동명 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’은 바흐의 'G선상의 아리아(Air On The G String)’를 샘플링, 섬세하고 우아한 스트링 선율과 강렬한 트랩 비트, 환상적인 보컬 매력의 조화가 돋보이는 팝 댄스곡이다. 지난 10일에는 르골 위 발레리나로 변신한 티저이미지를 공개한 바 있다.





