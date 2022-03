[이진주 기자] 알렉산더 맥퀸이 세계적인 뮤직비디오 감독 소피 뮬러가 연출한 새 영상을 선보인다. 이번 캠페인에서는 맥퀸과 주기적으로 협업하는 하우스의 프렌드이자 뮤지션인 루시아 페어풀이 출연하며 주얼 사첼을 선보여 화제를 모았다.





영상에서 루시아는 본인의 고향인 스코틀랜드 글래스고의 배로우랜드 볼룸에서 자신의 밴드 Lucia and the Best Boys와 함께 연주를 펼친다.





주얼 사첼은 광택이 도는 블랙 크록 엠보싱 버전으로, 실버 메탈 포링 클로저와 맥퀸 하우스의 상징인 크리스털 스터드 스컬이 돋보인다.





한편 영상 속 제품은 알렉산더 맥퀸 공식 홈페이지와 카카오톡에서 확인 가능하다. (사진제공: 알렉산더 맥퀸)





