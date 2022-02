의정부 아트캠프서 3∼4월 지역 예술인단체 공연 잇따라

의정부문화재단은 오는 3∼4월 지하철 1호선 의정부역 앞 아트캠프에서 지역 예술인 단체가 참여하는 '2022 별별예술마당' 공연을 연다고 24일 밝혔다.이 기간 6개 예술인 단체가 국악, 클래식, 재즈, 아카펠라 등 다양한 장르의 연주와 노래를 선보인다.공연 티켓은 의정부문화재단 홈페이지나 인터파크에서 구매할 수 있다.전석 5천원.별별예술마당은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 지역 문화예술단체를 지원하고자 의정부문화재단이 추진하는 사업이다.다음은 2022 별별예술마당 공연 일정.┌─────────┬───────────────────┐│ 공연 일시 │ 공연명 │├─────────┼───────────────────┤│3월 16일 오후 8시 │목소리로 만드는 감동과 힐링! 아카펠라 │├─────────┼───────────────────┤│3월 26일 오후 4시 │Delivery of Happiness │├─────────┼───────────────────┤│4월 2일 오후 4시 │JAZZ on Film with 튠어라운드 │├─────────┼───────────────────┤│4월 6일 오후 8시 │우리 소리 우리 가곡 콘서트 │├─────────┼───────────────────┤│4월 13일 오후 8시 │야금야금 콘서트 │├─────────┼───────────────────┤│4월 20일 오후 8시 │빛 그림, 행복을 찾아서 │└─────────┴───────────────────┘/연합뉴스