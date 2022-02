A.P.C.와 골프가 만난다, A.P.C. GOLF 오늘 론칭

[박찬 기자] 품질 높은 에센셜 아이템을 만드는 것으로 독자적 미학을 구축해온 프렌치 컨템포러리 브랜드 A.P.C.(아페쎄)가 2월 21일 A.P.C. GOLF를 론칭한다고 밝혔다.





A.P.C.와 골프의 인연은 브랜드 창립자 장 뚜이뚜(Jean Touitou)의 남다른 골프 사랑에서 비롯되었다. 그는 필드에서 완벽한 스윙을 했을 때 오는 성취감은 기타 연주가 주는 즐거움처럼 우리에게 완벽한 순간을 선사한다고 평소 골프에 대한 애정을 밝히기도 했다. 이렇게 장 뚜이뚜의 음악에 대한 사랑을 상징하는 기타와 그의 아버지에게 물려받은 클래식한 골프백이 새 컬렉션을 대표하는 영감이 되어 시작됐다.





브랜드 슬로건인 “I BELIEVE WE GOT A SHOT” 또한 장 뚜이뚜의 철학을 반영한 것으로, 골프와 삶 모두에 있어 불가능한 것도 꿈꿔보는 긍정적이고 유머러스한 에티튜드를 지향한다.





A.P.C. GOLF는 자사가 지켜온 심플함과 클래식함을 기본으로 하면서 힙합과 자유로움의 감성을 더해 차별화된 골프웨어를 선보일 예정이다. 이번에 공개된 SS22 컬렉션은 데님 소재와 아가일 패턴 등으로 브랜드 헤리티지를 담는 동시에 데일리로도 착용 가능한 스트릿웨어 실루엣을 적용했다.





새로운 매장은 A.P.C. 매장을 설계해온 건축가 로랑 데루 (Laurent Deroo)가 필드의 자연적 요소에서 영감을 얻어 디자인했다. 매장에서 상징적으로 보여지는 내추럴 톤의 우드와 스틸 소재의 조합을 기본으로 하되, 골프 필드를 연상시키는 곡선 디테일과 그린 컬러의 영국식 카펫을 더해 자연적 요소를 표현했다. 또한, 탄소섬유 패널을 매장 전반에 활용해 자사가 지향하는 아이덴티티에 골프의 테크니컬한 움직임을 은유적으로 표현했다.





한편 A.P.C. GOLF는 2월 21일 신세계백화점 강남점 오픈을 시작으로 아이디룩몰과 자사 코리아 온라인 스토어에서도 찾아볼 수 있다.





bnt뉴스 기사제보 parkchan@bntnews.co.kr