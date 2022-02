멀버리, 소프티 컬렉션 출시

[박찬 기자] 영국 럭셔리 라이프스타일 브랜드 멀버리(Mulberry)가 쿠션처럼 부드럽고 폭신한 신제품, 소프티 컬렉션을 출시한다.





퀼트 디자인이 돋보이는 소프티 백은 총 세 가지 사이즈로 제공된다. 소프티 컬렉션은 신선하고 모던한 디자인을 선보인다. 최고 품질의 나파 가죽을 수작업으로 완성하여 매끄러운 마감 처리와 곡선 모양의 퀼트 디자인을 적용하고, 두툼하고 풍성한 다운 깃털을 채운 것이 특징이다. 이에 덧붙여서 부드럽고 새로운 실루엣, 볼드한 컬러 팔레트 그리고 포스트맨즈 락을 통해 브랜드의 시그니처 디자인 코드를 보여준다.





이 컬렉션은 다양한 라이프스타일을 고려한 세 가지 사이즈로 제공되는데, 소프티는 일상 필수품을 담을 수 있는 크기로 가죽 탑 핸들과 어깨에 메는 페이퍼 클립 체인 숄더 스트랩이 포함된다. 리틀 소프티는 숄더백이나 크로스 스타일로 활용할 수 있으며 빅 소프티는 토트백 디자인으로 완성됐다.





블랙, 토바코 브라운 컬러와 더불어 산뜻하고 과감한 코럴 오렌지가 시선을 사로잡으며, 아름다운 전원의 야생화 컬러인 콘플라워 블루와 와일드 프림로즈는 어떤 의상에도 부드럽고 차분하게 어우러진다.





자사의 Made to Last 공약을 실천한 소프티 컬렉션은 친환경 인증을 받은 나파 가죽과 리사이클 나일론 안감 그리고 윤리적 다운 깃털로 완성되었다. 멀버리는 제품 생산에 사용되는 다운 깃털은 농장에서 완제품까지 동물복지를 준수하는 윤리적 다운 공정(Responsible Down Standard) 인증을 받은 소재를 사용하였다.





bnt뉴스 기사제보 fashion@bntnews.co.kr