코로나19 끝나면 꼭 찾아야 할 여행지

두바이엑스포, 미래박물관 등 볼거리 가득

두바이의 쇼핑 중심지 중 한곳인 DSF22의 할 시프 마켓(Al Seef Market)

▶쇼핑 천국 두바이에서 쇼핑 100배 즐기기

2020 두바이엑스포에서 아제르바이잔 전통춤을 추는 무희

▶세계로 가는 관문, 2020 두바이 엑스포

미래박물관

▶앞으로 펼쳐질 미래를 보는 곳, 미래 박물관

사막 베두인 체험

▶사막에서 베두인 체험하기

아인 두바이

▶두바이의 눈, 세계에서 가장 큰 관람차 아인 두바이(Ain Dubai)

두바이의 자연을 느낄 수 있는 하타 산.

▶하타에서 두바이의 대자연 만끽하기

테마파크(레고랜드 워터파크)

▶두바이에서 즐기는 윈터 원더랜드

사막의 땅에 피어난 두바이는 인간의 잠재력이 만들어낸 기적같은 장소다. 볼거리도 많고 쇼핑과 음식, 그리고 아랍문명의 역사가 새겨져 있는 보석같은 여행지다. 코로나19가 사라지고 여행이 재개된다면 가장 먼저 떠나고 싶은 여행지 두바이의 7가지 매력을 살펴보자.두바이의 쇼핑시설은 세계적으로 유명하다. 두바이에 쇼핑축제가 열리는 기간에는 주변 중동지역은 물론 유럽인들까지 대거 몰려든다. 시티센터는 두바이의 대표적인 전자유통 쇼핑몰로 꼽히고 있다. 이곳에서는 세계 각국의 초고가 브랜드에서부터 저가의 생필품에 이르기까지 다양한 상품을 판매한다.두바이 엑스포는 전 세계 사람과 지역 사회, 세계 여러 국가의 물품을 한 곳에서 만나볼 수 있다. 파빌리온에서 제공하는 다양하고도 몰입감 넘치는 체험 프로그램과 눈과 귀를 사로잡는 라이브 공연, 전세계 문화와 음식을 만나보기에 24시간이 모자라다. 아랍과 글로벌 슈퍼스타의 공연을 불 수 있으며 라이브 스트리밍으로도 만나볼 수 있다.지난해 12월10일에 두바이 엑스포의 심장인 알 와슬 플라자에서 알리샤 키스(Alicia Keys)의 새 앨범(Keys) 발매를 기념하는 콘서트가 열렸고, 2022년 1월16일 한국의 날 행사에는 8인조 보이 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)를 비롯하여 다양한 케이팝 가수들의 공연이 준비되어 있다.두바이의 중심 도로, 셰이크 자이드 로드(Sheikh Zayed Road) 옆에 있는 미래 박물관(Museum of the Future)은 미래에 일어날 수 있는 기술 발전을 미리 알아보는 흥미로운 전시관이다. 미래 박물관의 또 다른 관람포인트는 독특한 건물 외관에 있다. 도넛 모양의 스테인리스 스틸로 설계된 건축 표면에는 아름다운 아랍 서예가 새겨져 있어 이국적인 분위기를 물씬 풍긴다. 이 때문에 미래 박물관은 완공 전부터 내셔널 지오 그래픽이 선정한 세계에서 가장 아름다운 박물관 14선에 선정되었다. 미래 박물관은 2022년 문을 연다.두바이 여행을 떠올렸을 때 빼놓을 수 없는 것이 바로 사막 체험이다. 두바이의 사막에서 아랍 에미레이트의 원주민 또는 국민을 지칭하는 에미라티(Emirati)의 전통을 살펴보고 사막 사파리를 즐길 수 있다. 사막 위를 자유로이 노니는 아라비아 오릭스, 사막 가젤 등 토종 야생동물들과 조우할 수도 있다. 아랍에미리트 전통 요리를 즐기고, 두바이 사막 보존 보호구역에서 하룻밤 캠핑을 통해 독보적이고 잊지 못할 나만의 아라비안 나이트를 그려보는 건 어떨까. 사막 사파리 상품은 상품 구성에 따라 가격이 상이한데 대략 6만~ 20만원대까지 다양하다.작년 10월, 세계 최대 규모를 자랑하는 관람차이자 두바이의 떠오르는 명소가 된 아인 두바이(Ain Dubai)가 문을 열었다. 아인 두바이의 ‘아인(Ain)’은 아랍어로 사물을 보는 ‘눈’이라는 뜻이다. 최고 높이 250m의 관람차는 약 38분에 걸쳐 한 바퀴를 도는데, 그 동안 캐빈에 탑승한 승객들은 버즈 알 아랍(Burj Al Arab), 팜 주메이라(Palm Jumeirah), 버즈 칼리파(Burj Khalifa) 등 두바이의 유명 랜드마크와 멋진 스카이라인을 360도 파노라마로 감상할 수 있다. 아인 두바이에서는 캐빈을 사전 예약하여 식사, 생일 파티, 결혼식, 프러포즈 등 개인 맞춤 이벤트도 진행할 수 있다.두바이 도심에서 약분 거리에 있는 하타는 험준한 산봉우리와 상쾌한 공기가 매력적인 지역으로 모험과 자연을 좋아하는 여행자들 사이에서 떠오르는 여행지다. 자연을 벗 삼아 하타 산을 등반하거나 높게 솟은 봉우리들 사이 그림처럼 아름다운 에메랄드 빛의 하타 댐에서 카약을 즐길 수도 있다.하타 와디 허브액티비티 센터에서 산악자전거를 빌려코스를 달리거나 지역 농장에서 벌꿀 채집을 체험하는 등 하타는 자연과 아웃도어 레저를 사랑하는 사람들에게 더할 나위 없이 완벽한 놀이터다.두바이에는 가족 여행객은 물론 어른이를 위한 테마파크가 많다. 두바이 파크 앤 리조트(Dubai Parks and Resorts)에는 총 3개의 테마파크와 1개의 워터파크가 있다. 100개가 넘는 스릴 넘치는 실내외 놀이기구를 자랑하는 모션게이트 두바이(Motiongate Dubai), 인도영화 발리우드의 유쾌함을 테마로 한 발리우드 파크(Bollywod Parks Dubai), 만 2~12세 아이들과 그 가족들이 함께 즐길 수 있는 레고랜드 두바이(Legoland Dubai), 레고랜드 워터파크(Legoland Water Park)가 바로 그것이다.2021년 12월에 문을 연 레고랜드 호텔은 아이들의 마음을 사로잡을 준비가 되어있다. 이 밖에도 두바이에서 가장 큰 규모의 짚라인 파크인 어벤츄라 파크(Aventura Park)는 짚라인, 수평·수직 암벽 타기, 나무 꼭대기까지 로프 타기 등 유일무이한 모험을 체험할 수 있어 아이들은 물론 성인들에게도 인기만점이다.최병일 여행레저전문기자 skycbi@hankyung.com