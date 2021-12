‘갓스러운 비주얼’ SM 新 프로젝트 유닛 GOT the beat 효연-웬디-카리나, 비주얼포토 공개

[연예팀] SM이 새롭게 선보이는 프로젝트 유닛 GOT the beat(갓 더 비트)의 멤버별 티저 이미지가 공개되어 연일 화제다.

오늘(29일) 0시 Girls On Top 및 SMTOWN 공식 SNS 계정을 통해 공개된 티저 이미지는 시크한 표정만으로 독보적인 분위기를 발산하는 멤버 효연, 웬디, 카리나의 모습을 담고 있어 눈길을 끌었다.





GOT the beat는 강렬한 댄스 곡과 퍼포먼스 기반의 유닛으로, 보아를 비롯해 소녀시대 태연과 효연, 레드벨벳 슬기와 웬디, 에스파 카리나와 윈터 등 뛰어난 실력을 갖춘 7명의 멤버들로 구성되어 있어 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.





또한 GOT the beat의 신곡 ‘Step Back’(스텝 백)은 1월3일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다. 오는 1일 오후 1시부터 진행되는 전 세계 무료 온라인 콘서트 ‘SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@KWANGYA’에서 신곡 스페셜 무대도 만날 수 있다.

한편, SM은 소속 여성 아티스트들이 테마별로 다채로운 조합의 유닛을 선보이는 신개념 프로젝트 ‘Girls On Top(GOT)’(걸스 온 탑)을 론칭, 첫 유닛 GOT the beat를 시작으로 추후 다양한 조합과 매력의 유닛들을 공개할 예정이다.(사진제공: SM엔터테인먼트)





