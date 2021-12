로맨틱크라운, 김희진 선수와 함께 화성 지역 아동보호시설에 5천만 원 기부

[정혜진 기자] 로맨틱크라운의 운영사 알엠티씨와 프로배구 김희진 선수가 지난 9월 17일 출시된 'ROMANTIC CROWN X KHJ' 컬렉션의 판매 수익 5천만 원을 경기 화성시청 아동보육과의 협조 아래 화성시 신명아이마루 등 아동보호복지시설 및 아동보호 그룹홈 등 총 13개소, 115명의 아이에게 12월 20일 전달했다.





김희진 선수는 컬렉션 제품에 대한 뜨거운 성원에 고마운 마음을 드러냈다. 그는 “기쁜 뜻으로 함께해주신 로맨틱크라운 측에 감사합니다. 코로나 19로 모두가 힘든 시기이지만 아이들에게 조금이나마 따뜻한 겨울이 되었으면 좋겠습니다”라고 기부 소감을 밝혔다.





신명아이마루 신대현 국장은 “코로나19로 어렵고 힘든 가운데 소외된 아동들을 위한 후원금은 크리스마스에 온 산타의 선물과 같았다. 후원금은 초등부 아동들의 미래를 준비하기 위한 학원비, 아동들이 생활하는 생활관에 필요한 생활 물품 구입비 등으로 아이들에게 소중히 사용하겠다”고 말했다.





로맨틱크라운 측은 “김희진 선수가 아이들을 생각해 먼저 제안해 준 프로젝트가 성공적으로 진행돼 기쁘다. 아이들을 진심으로 생각하는 마음이 크게 느껴졌고, 이에 응답해준 구매자 또한 이 프로젝트를 함께 한 기부자라고 생각한다”고 말했다.





이어 “김희진 선수와 기부 프로젝트에 함께한 구매자, 그리고 보호받고 있는 아동들이 따뜻하고 행복한 겨울을 보내기를 진심으로 바란다”고 밝혔다.





한편 'ROMANTIC CROWN X KHJ' 컬렉션은 지난 9월 출시됐다. 당시 로맨틱크라운은 2020 도쿄올림픽에서 김희진이 신발에 새긴 문구 'NEVER SAY NEVER', 'POSITIVE WAVE'에서 영감을 받아, 이 문구를 활용한 후드 티셔츠 2종, 스웨트 셔츠 2종을 출시했다.





컬렉션은 출시와 동시에 완판 행진을 이어갔다. 초도 물량이 3분 만에 품절됐고 공식 사이트 서버가 마비되는 등 인기몰이를 했다.





