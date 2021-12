과체중과 비만은 아동과 청소년에게도 동맥경화를 가져온다는 사실이 확인됐다. 사진은 기사와 무관함. /사진=게티이미지뱅크

과체중과 비만인 아동과 청소년에게 동맥경화 빨간불이 켜졌다.22일 헬스데이 뉴스(HealthDay News)는 과체중과 비만은 아동과 청소년에게도 동맥경화를 가져온다는 사실이 확인됐다고 보도했다.보도에 따르면 미국 조지아 대학의 조지프 킨들러 영양학 교수 연구팀은 10~23세의 아동과 청소년 605명을 대상으로 복부 지방과 동맥경화 검사를 진행했다.그 결과, 전체적으로 과체중인 아이와 청소년은 복부 지방과 함께 동맥경화가 발견됐다. 이는 복부 지방 증가에 의한 동맥 건강의 변화가 성인 뿐 아니라 소아와 청소년에게도 나타난다는 사실을 보여준다.연구팀은 또 과체중이거나 비만한 아이와 청소년에게도 성인에게 주로 나타나는 2형 당뇨병이 발생할 수 있다는 사실도 밝혀냈다. 이들 중 145명에게서 이미 2형 당뇨병이 진행되고 있다는 설명이다.아동 비만은 세계 거의 모든 나라가 겪고 있는 위기로, 이 연구 결과는 소아 비만이 심혈관 질환의 출발점임을 보여준다. 특히, 장기간 계속되고 있는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로 소아 비만이 급증하고 있어 우려되는 상황이다.미국 국립 질병예방통제센터(CDC)에 따르면 코로나19 팬데믹으로 소아 비만은 19%에서 22%로 급증했다.한편, 이 연구 결과는 국제 비만 연구협회(International Association for the Study of Obesity) 학술지 '소아 비만(Pediatric Obesity)' 최신호에 발표됐다.이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com