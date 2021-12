'크리스마스의 여왕' 머라이어 캐리…올해도 캐럴 최고 인기

미국 음반산업협회 '다이아몬드' 인증…"크리스마스 음원 최초"연말이 다가오면서 팝스타 머라이어 캐리가 부른 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want for Christmas Is You)가 다시 주목받고 있다.8일 소니 뮤직 엔터테인먼트 코리아에 따르면 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 지난 3일(현지시간) 미국 음반산업협회(RIAA)의 '다이아몬드' 인증을 받았다.RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 유닛 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1천만 이상) 등으로 구분해 인증을 부여한다.크리스마스 음원이 다이아몬드 인증을 받은 것은 머라이어 캐리가 최초이자 유일하다.RIAA의 미치 글레이지어 회장은 "음악사에 영원히 새겨질 놀라운 업적"이라고 평가했다고 소니 뮤직은 전했다.세계적인 팝스타 머라이커 캐리가 부른 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 1994년 발매 이후 지금까지도 크리스마스 시즌이 되면 세계 곳곳에서 울려 퍼지는 노래다.대중음악 역사상 가장 성공한 캐럴이라는 말이 무색하지 않을 정도다.연말이면 전 세계 음악 차트를 역주행하면서 머라이어 캐리의 '성탄 연금' 같은 노래라는 우스갯소리도 있다.실제로 미국은 물론, 국내 차트에서도 이 노래는 최근 상위권에 오르고 있다.미국 음악 매체인 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 3위로 올라섰다.이 곡은 한 주간 가장 많이 스트리밍된 노래를 집계한 차트에서는 1위를 기록했다.또, 빌보드가 선정한 '역사상 가장 위대한 홀리데이송 100'(Greatest of All Time Holiday 100) 차트에서도 다른 곡들을 제치고 정상을 차지했다./연합뉴스