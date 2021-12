안드레아 보첼리, 뉴욕 센트럴파크 공연 10주년 기념 음반 발매

이탈리아의 세계적인 테너 안드레아 보첼리가 뉴욕 센트럴파크 공연 10주년 기념 음반을 내놨다.유니버설뮤직은 보첼리가 자신의 음악 인생에서 중요한 공연으로 꼽는 뉴욕 센트럴파크 공연 10주년을 기념해 만든 앨범 '콘체르토: 원 나잇 인 센트럴파크'(Concerto: One Night in Central Park)를 3일 발매한다고 밝혔다.2011년 9월 열린 뉴욕 센트럴파크 공연에는 셀린 디옹, 토니 베넷 등 스타 가수들과 프로듀서 데이비드 포스터, 재즈 트럼펫 연주자 크리스 보티, 바리톤 브린 터펠 등이 참여했다.보첼리는 이 공연을 통해 클래식과 팝을 아우르는 장르 소화력을 7만 명의 관객 앞에서 증명했으며, 같은 해 실황 음반을 발매해 큰 사랑을 받았다.이번 음반에는 대표곡 '타임 투 세이 굿바이'를 비롯해 오페라 '투란도트' 중 '공주는 잠 못 들고', 셀린 디옹과의 듀엣곡 '더 프레이어'(The Prayer), 토니 베넷과 함께한 '뉴욕, 뉴욕'(New York, New York), 크리스 보티·데이비드 포스터와 함께 부른 '모어'(More), '유어 러브'(Your Love) 등이 수록됐다./연합뉴스