'늦가을의 선율'…빈 필하모닉 17일 부산서 마지막 순회공연

지휘에 리카르도 무티…모차르트 '하프너', 슈베르트 '그레이트' 연주180년 전통의 빈 필하모닉 오케스트라의 내한 공연 마지막 순회공연이 오는 17일 부산에서 열린다.부산 벡스코는 빈 필하모닉과 지휘자 리카르도 무티 내한 공연을 17일 오후 7시 오디토리움에서 연다고 14일 밝혔다.이 공연은 14일 오후 5시에 세종문화회관 공연을 시작으로 15일 대전예술의전당, 16일 서울 예술의전당 공연에 이어 내한 공연 마지막 순회공연이다.빈 필하모닉은 오스트리아 빈을 소재지로 1842년 창설했다.상임 지휘자나 음악감독 없이 시즌마다 현시대 거장(토스카니니, 카라얀, 번스타인 등)을 객원 지휘자로 세워 음악의 폭을 넓혀왔다.이번 공연에서 빈 필하모닉과 함께하는 지휘자는 이탈리아의 세계적 음악가 리카르도 무티.그는 폭발적인 음악을 끌어내고 동시에 세밀하고 정교함을 함께 갖춘 지휘로 유명하다.공연 1부는 볼프강 아마데우스 모차르트 교향곡 35번 '하프너'(Symphony No. 35 D Major, KV. 385 'Haffner')가 무대를 장식한다.2부에서는 프란츠 슈베르트 교향곡 9번 '그레이트'(Symphony No. 9 D Major, D. 944 'The Great')를 선보인다./연합뉴스