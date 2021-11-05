크래프톤, '배틀그라운드' 웹툰 16일부터 연재 시작

크래프톤(대표김창한)이'PUBG:배틀그라운드(이하배틀그라운드)'세계관인'펍지유니버스(PUBG Universe)'기반의웹툰을국내에선보인다.
크래프톤은5일'펍지유니버스'기반의첫웹툰을국내최대콘텐츠플랫폼'네이버웹툰'을통해연재할예정이라고밝혔다.연재시작일은11월16일이다.
웹툰연재일공개와함께프리뷰형식의'펍지유니버스'웹툰티저영상도공개했다.배틀그라운드만의긴장감과스릴감이웹툰으로표현되었을때의기대감을자아내는영상으로,실제웹툰을보는듯한스크롤속에서추격전,총격전등강렬한액션을예고하고있다.
크래프톤펍지유니버스실은"'펍지유니버스'는배틀그라운드의첫출시부터이어져온펍지스튜디오만의도전정신을담은콘텐츠로,방대한세계관을장르를넘나드는다양한방식으로공개해나갈예정"이라며, "이번웹툰을통해'펍지유니버스'가어떻게세계관을전개해나갈지많은관심부탁드린다"고말했다.
크래프톤은대표게임배틀그라운드IP에서확장된세계관'펍지유니버스'를통해엔터테인먼트영역으로사업을확대하고있다.배틀그라운드의'생존'이라는키워드를중심으로게임은물론단편영화,다큐멘터리,애니메이션등다양한플랫폼과장르를아우르는콘텐츠들을순차적으로공개하고있다.
지난6월에는배우마동석주연의액션단편영화'그라운드제로'를공개, 200만뷰돌파기록을달성하며'펍지유니버스'의성공적인확장을알렸다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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