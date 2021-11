'기생충'·BTS 콘서트, 실감형 콘텐츠로 한류 팬 만난다

문체부, 이달 홍콩·러시아서 '한국: 입체적 상상'전실감형 콘텐츠로 제작한 봉준호 감독 영화 '기생충'과 방탄소년단 콘서트가 홍콩과 러시아 한류 팬을 만난다.문화체육관광부는 해외문화홍보원, 한국콘텐츠진흥원과 함께 '한국: 입체적 상상'(KOREA: Cubically Imagined)전을 홍콩과 러시아 모스크바에서 개최한다고 5일 밝혔다.홍콩은 이달 5~25일 포탈6311에서, 모스크바는 이달 12일~12월 3일 주러시아 한국문화원에서 전시가 진행된다.'한국: 입체적 상상'은 한류 콘텐츠의 정수를 실감 기술과 결합해 다채로운 형태로 재조명하는 전시다.지난 7월 코로나19 확산에도 관람객 1만여 명이 방문한 프랑스 파리 유네스코 본부 및 주프랑스 한국문화원 전시에 이어 두 번째로 기획됐다.프랑스 전시에서 현지 팬들에게 큰 관심을 받은 '기생충'과 방탄소년단 콘서트, 국립중앙박물관의 '왕의 행차, 백성과 함께하다'뿐만 아니라 드라마 '호텔 델루나' 등 6종을 추가해 실감 콘텐츠 17종을 선보인다.'기생충' 실감 콘텐츠는 관객들이 가상현실(VR) 기기를 착용하고 영화 속 공간을 생생하게 체험하도록 제작했다.방탄소년단 '맵 오브 더 솔 원'(BTS MAP OF THE SOUL ON:E) 콘서트는 확장현실(XR)과 가상현실(VR) 기술을 활용해 4면 LED 정육면체(큐브) 공간에서 360도로 즐기는 실감 영상으로 구현했다.이 밖에도 열대우림을 미디어아트로 제작한 '정글'을 비롯해 홍성대 작가의 '광장: 비욘드 더 무브먼트' 등 실감 콘텐츠 기술이 접목된 작품을 만날 수 있다.현지 코로나19 확산세를 고려해 사전에 공식 누리집(cubicallyimagined.kr)을 통해 예약한 사람만 관람할 수 있다.많은 팬이 체험할 수 있도록 온라인 전시관도 운영할 계획이다./연합뉴스