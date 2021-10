손흥민 추천 한국 7가지 매력

세계적인 축구 선수 손흥민이 추천하는 한국의 매력이 담긴 홍보 영상이 공개됐다.18일 한국관광공사 공식 유튜브 채널 'Imagine your Korea'에는 'This is my Korea. What’s yours?'(이것이 나의 한국, 당신은?)이라는 제목으로 손흥민의 등번호 8을 딴 한국의 7색 관광매력을 소개했다.영상에서는 한국에 대해 열정적이고(Passionate), 빠르고(Fast), 창의적이고(Creative), 스마트하고(Smart), 재미있고(Fun), 애교있으며(Lovable), 화려한(Spectacular) 나라로 소개했다. 한국관광공사 측은 "한국관광 명예홍보대사로 위촉된 손흥민 선수가 전하는 한국의 7가지 키워드"라며 "전 세계 시청자들에게 보다 친근하게 다가갈 수 있도록 손흥민 선수가 직접 영어로 설명하는 한국을 보시고 당신의 한국도 찾아봐 달라"고 설명했다.손흥민은 국가대표 축구선수이자 잉글랜드 프로축구 토트넘 훗스퍼에서 활약하고 있다. 지난 7월 한국관광 명예 홍보대사로 위촉됐다.광고 개시를 기념해 손흥민의 활동무대인 영국에선 2층 버스에 손흥민이 등장하는 대형 광고가 붙고, 한국관광공사 누리집에는 손흥민 선수가 추천하는 국내 관광지가 소개된다.손흥민 인터뷰 영상과 광고촬영 뒷이야기(메이킹 필름) 영상도 조만간 공개될 예정이다.뿐만 아니라 공사 해외관광 웹사이트(VisitKorea)에서 손흥민이 추천하는 관광지를 'Sonny's Pick'(손흥민의 선택)으로 소개하고 사인 유니폼을 증정하는 온라인 이벤트 등도 진행할 예정이다.한국관광공사 측은 "전 세계 약 6억 명 이상의 시청자를 보유하고 있는 영국 프리미어리그에서 뛰어난 활약을 펼치고 있는 손흥민 선수를 활용한 광고를 통해 전 세계 축구팬들을 포함한 해외 잠재관광객들에게 한국의 관광매력을 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.또 "높은 백신 접종률을 바탕으로 국제관광 교류가 재개되고 있는 유럽에서 우선적으로 광고를 집중 노출시키고, 향후 손흥민 선수의 인지도가 유럽 다음으로 높은 동남아, 중국 등으로 광고를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com