아모레퍼시픽 온호프(onhope), 올리브영 전점 신규 입점

[임재호 기자] 아모레퍼시픽의 라이프스타일 뷰티 브랜드 온호프(onhope)가 9월 27일 올리브영에 공식 입점했다고 1일 밝혔다.





온호프는 배우 안소희가 크리에이티브 디렉터로 참여해 화제를 모은 바 있으며 감각적인 향을 통해 지친 나를 위로하고 내일을 위한 릴렉싱 리추얼을 제안하는 브랜드이다.





선 발매하자마자 아모레 몰에서 선 출시 키트 완판 기록을 세우며 선 출시 키트와 지난 8월 진행한 네이버 라이브 커머스에서 발생한 수익금 전액을 ‘아름다운 재단, 열여덟 어른 캠페인’에 기부하여 선한 영향력을 행사했다.





이처럼 많은 관심을 받았던 온호프를 9월 27일부터 올리브영 온라인몰과 오프라인 전 매장에서 만나볼 수 있게 되었다.





배우 안소희와 아모레퍼시픽 전문 조향사가 협업하여 만든 온호프의 향은 튤립 정원에 있는 듯 풍부하고 매력적인 플로럴 향의 SO, HEE (쏘 희), 아로마틱 시트러스 향의 SO, FRESH (쏘 프레쉬), 마지막으로 보송한 여운을 남기는 파우더리 플로럴 향의 SO, COMFORT (쏘 컴포트) 3가지 향이다. 세 가지 향을 리퀴드 솝, 바디로션, 핸드크림으로 선보였으며 본인의 취향에 맞는 제품과 향을 선택하여 사용할 수 있다.





브랜드 관계자는 “온호프의 향을 궁금해하는 소비자들이 많은데, 이번 올리브영 입점을 계기로 고객들이 직접 온호프의 향을 경험하고 자신의 취향에 맞는 향을 선택할 수 있길 기대한다”며 “이번 입점을 시작으로 더욱 많은 고객들이 온호프의 제품을 만나보고 브랜드의 제품력을 경험할 수 있길 바란다”고 밝혔다.





