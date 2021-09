티아이포맨, 배드블루와 FW시즌 콜라보레이션 컬렉션 출시

[정혜진 기자] 지엔코(대표 김석주)의 맨즈 라이프스타일 브랜드 티아이포맨(T.I FOR MEN)이 이번 FW 시즌에 비주얼 디렉팅 그룹 비주얼서스펙트에서 전개하는 브랜드 배드블루와 두 번째 콜라보레이션 컬렉션을 출시한다.





배드블루는 비주얼 디렉팅 그룹 ‘비주얼 서스펙트’에서 2020년 2월 정식으로 론칭한 프로젝트 브랜드이다. ‘블루’는 컬러이자 슬픔, 감정, 추억 등 많은 중의적인 의미를 상징하며 ‘I Make My Blue Memories, With My Bad Choices’ 란 메시지를 통해 Youth의 다양한 감정과 고민을 표현한다. 배드베어는 배드블루 유니버스 속 시그니쳐 캐럭터로, 장난기 많고 짓궂은 표정으로 웃으며 총을 겨누는 모습은 보는 이들을 미소 짓게 한다.





티아이포맨은 배드블루가 표현하는 Youth들의 다양한 감정과 고민들이 현재 코로나 시대를 살아가는 MZ세대에 투영한다고 보며 일상 속 편안한 데일리룩으로 입을 수 있는 트렌디한 가을-겨울 스타일링을 제안한다.





기존의 티아이포맨의 포멀한 스타일링에서 벗어나 언제 어디서나 편하게 입을 수 있는 보다 캐주얼한 스타일의 스?셔츠, 트레이닝복 셋업 등 티아이포맨의 정제된 감성에 배드블루의 위트를 더했다. 이에 프로듀스101출신 권태은을 콜라보레이션 모델로 기용하며 MZ세대 공략에 나섰다. 권태은은 특유의 눈웃음과 밝고 건강함으로 티아이포맨 x 배드블루 콜라보레이션을 찰떡같이 소화하며 촬영장까지 훈훈하게 만들었다는 후문이다.





또한 티아이포맨이 매 시즌 선보이는 시그니처 아이템인 데님 CPO 자켓과 밴딩이 가미된 데님팬츠에 베드베어를 포인트로 활용하여 실용성과 재미를 더했다. 뿐만 아니라 후드, 맨투맨을 활용한 트레이닝복 셋업과 귀여운 액세서리 또한 이번 콜라보레이션을 통해 확인할 수 있다.





배드블루와 함께한 콜라보레이션은 9월 10일부터 티아이포맨 공식 온라인몰인 지엔코스타일과 전국 주요 온라인 플렛폼몰, 전문 패션몰을 통해 확인할 수 있으며 콜라보레이션 제품 구입 시 특별히 제작된 배드베어 피규어를 선착순 증정한다. 그 외에도 다양한 이벤트, 프로모션이 진행된다. (사진제공: 티아이포맨)





