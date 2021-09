부산국제영화제 개막작에 임상수 감독 '행복의 나라로' 선정(종합)

배우 최민식·박해일 스크린서 첫 만남 눈길아카데미 여우조연상 윤여정 출연도 주목제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막작에 임상수 감독의 '행복의 나라로'(Heaven: To the Land of Happiness)가 선정됐다.BIFF 사무국은 내달 6일 개막하는 올해 부산국제영화제 개막작으로 임 감독의 '행복의 나라로'를 선정했다고 2일 밝혔다.이 영화는 임 감독의 6년 만의 복귀작이다.'행복의 나라로'는 시간이 없는 탈옥수 '203'(최민식)과 돈이 없는 환자 '남식'(박해일)이 우연히 거액의 돈을 손에 넣고 인생의 화려한 엔딩을 꿈꾸며 나선 특별한 동행을 그리고 있다.유쾌하면서도 서정적인 로드무비다.임상수 감독의 뛰어난 연출력, 최민식 박해일 두 배우의 명연이 빚어내는 하모니 속에 행복이란 무엇인가에 대해 따뜻하고도 아름다운 질문을 던져준다.제73회 칸영화제 '2020 오피셜 셀렉션'에 선정된 바 있는 이번 작품은 임상수 감독이 '나의 절친 악당들'(2015) 이후 6년 만에 선보이는 장편 신작이자 네 번째 칸영화제 초청작이다.최민식과 박해일은 스크린에서 처음으로 합을 맞췄다.신선한 에너지와 교감으로 이들의 연기는 이 작품에서 가장 매혹적인 매력 포인트다.여기에 한국 배우 최초로 미국 아카데미 여우조연상을 수상한 배우 윤여정이 화려하고 독특한 '윤여사' 역을 맡아 존재감을 드러낸다.조한철, 임성재, 이엘 역시 명품 조연으로 영화의 매력을 더한다.임상수 감독은 '처녀들의 저녁식사'(1998)로 데뷔를 한 뒤 한국사회의 폐부를 찌르는 문제작인 '바람난 가족'(2003), '그때 그 사람들'(2005), '하녀'(2010), '나의 절친 악당들'(2015) 등을 통해 한국을 대표하는 감독으로 위상을 굳혔다.김기영 감독의 '하녀'(1960)를 리메이크한 '하녀'(2010)로 2010년 제63회 칸영화제, '돈의 맛'으로 2012년 제65회 칸영화제 경쟁부문에 초청된 바 있다.제26회 부산국제영화제는 10월 6∼15일 열릴 예정이다./연합뉴스