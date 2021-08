세계 가톨릭 언론인 한자리…'서울 시그니스 총회' 조직위 출범

내년 8월 16∼19일 서강대 개최…염수정 "미디어 선용해 사랑·생명 문화 확산하길"전 세계 가톨릭 언론인과 커뮤니케이터가 한자리에 모이는 '2022 서울 시그니스 세계총회(Seoul SIGNIS World Congress 2022)' 조직위원회가 27일 공식 출범했다.28일 시그니스 코리아에 따르면 조직위원회는 전날 명동대성당 꼬스트홀에서 서울대교구장 염수정 추기경과 12명의 사제가 공동 집전하는 출범미사를 봉헌했다.염 추기경은 미사 강론에서 "오늘날 미디어는 쌍방향으로 소통하는 수단으로 상호 간에 이해를 돕지만, 오해와 불신의 단초가 되기도 한다"며 "주님께서 주신 소중한 칼날인 미디어를 선용해서 이 땅에 사랑과 생명의 문화를 확산할 수 있도록 노력해 달라"고 당부했다.조직위원회 위원장을 맡게 된 한승수 전 총리도 기념사에서 "IT 강국인 한국에서 개최하는 행사인 만큼 우리의 기술력을 보여주는 행사가 되도록 메타버스를 이용해 세계 가톨릭인들이 함께하는 방안을 준비하겠다"고 말했다.조직위원회는 방송과 신문, 출판, 광고, 뉴미디어, 교육 등의 분야에서 활동하는 가톨릭 평신도와 성직자 등 108명으로 꾸려졌다.서울 총회는 2022년 8월 16∼19일 서강대에서 '디지털 세상의 평화(Peace in the Digital World)'를 주제로 열린다./연합뉴스